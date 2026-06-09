元世界王者・内藤大助、借金3000万円超を激白 貯金切り崩し…現在の生活明かす「ここが正念場だ」
開業資金の返済に追われる厳しい現実
元WBC世界フライ級王者・内藤大助が、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』密着企画「NO MAKE」に出演。3000万円超の借金があることを明かした。
【写真】「あとは貯金ですわ」神妙な面持ちで現在の借金生活を明かす内藤大助
番組では、内藤が1年前に東京・亀戸にオープンしたフィットネスジム「EL FINITO（エル・フィニート）」を訪問し、会員と向き合う姿に密着した。現在内藤は、フィットネスジムの経営に奮闘しているが、その状況は厳しいようで、「借金してます、めちゃくちゃ借りてます。3000万円は超えてるよ」と告白。
「毎月の支払いだけでも、（借金の）支払いと（ジムの）家賃じゃないですか。だから（手元に）残らない」と開業資金の返済に追われるシビアなリアルを明かした。
現在の生活費については「芸能事務所から入る仕事とか。1本でも2本でもあれば本当にありがたいし、あとは貯金ですわ」と切り崩しながらやりくりをしており、「ここが正念場だ」と気を引き締めた。
そんな内藤は、現在の会員数を維持するため「気遣ってんだ。俺会員さんに気を遣ってる」と接客にも奮闘。細やかな気配りで会員とのコミュニケーションを大切にする様子が映し出された。
元WBC世界フライ級王者・内藤大助が、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』密着企画「NO MAKE」に出演。3000万円超の借金があることを明かした。
【写真】「あとは貯金ですわ」神妙な面持ちで現在の借金生活を明かす内藤大助
番組では、内藤が1年前に東京・亀戸にオープンしたフィットネスジム「EL FINITO（エル・フィニート）」を訪問し、会員と向き合う姿に密着した。現在内藤は、フィットネスジムの経営に奮闘しているが、その状況は厳しいようで、「借金してます、めちゃくちゃ借りてます。3000万円は超えてるよ」と告白。
現在の生活費については「芸能事務所から入る仕事とか。1本でも2本でもあれば本当にありがたいし、あとは貯金ですわ」と切り崩しながらやりくりをしており、「ここが正念場だ」と気を引き締めた。
そんな内藤は、現在の会員数を維持するため「気遣ってんだ。俺会員さんに気を遣ってる」と接客にも奮闘。細やかな気配りで会員とのコミュニケーションを大切にする様子が映し出された。