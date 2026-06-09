上手にんでいる3匹の猫さんたち。その視線に気付いたトイプードルさんが…。あまりにもキレイな二度見が話題になっているのです。

まるでお手本のようなリアクションは記事執筆時点で177万回を超えて表示されており、5.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：キレイに並ぶ3匹の猫→遊びに来た犬をジーっと見つめて…視線に気付いた瞬間の『二度見』】

縦列して一点を見つめる3匹の猫→視線に気付いた犬が…

Xアカウント『@uni_mugi_hachi』に投稿されたのは、3匹の猫さんとトイプードルさんのお姿。

この日、4匹の猫さんが暮らすお家に遊びにやってきたというトイプードル「ちゅら」ちゃん。ちゅらちゃんは、とっても猫さんが大好きなのだそう。

思った以上に『キレイな二度見』が話題に

お家に到着すると、ワンコと会うのが初めてだという「むー」くんから『シャー』の洗礼を受けながらも、どうにか距離を縮められないかと検討してくれていたのだといいます。

お部屋の隅っこで、なぜかキレイな縦列駐車スタイルでぴったりと並んでいたというむーくん、そして「うに」くんと「むぎ」くん。

どうにか一緒に遊べないかと周りをウロウロしてみたり、クルクルと回ってみたり。お次は、安心させようと思ったのか、はたまた自身を落ち着かせるためか…ソファに伏せて、固まってしまったというちゅらくん。

そんな姿をひたすらじっと見つめていたという猫さんたち。その視線に気付いて振り返ったというちゅらくんですが…。

猫さん全員にじっと見つめられ、その圧に驚いたのか二度見、どころか三度見、四度見とお手本のようなリアクションを見せたというのです。

二度見どころか三度見、四度見…！？

『み、みられて…見られてる！？…やっぱり見られてる…』なんて声が聞こえてきそうな、芸人顔負けの素晴らしいリアクションだった模様。

ちゅらさんが見せたアニメのような、おもしろ可愛いその反応、猫さんたちの示し合わせたかのような息ぴったりな行動は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「三回振り返ったあたりで動揺してらっしゃるのがとてもかわいい」「キレイな縦並び」「きれいに渋滞してる」「そりゃ にゃんこたんが3連で並んでるのは珍しいもんなぁ…ｗ」「見られている！」「プロ級の二度見」「やばい、人間みたい」「思わず見ちゃうよね」「分かりみが深い」などのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@uni_mugi_hachi」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。