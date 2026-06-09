“飛ぶアイアン”は一体どれ？最新6モデルを一気試打

アイアンはドライバー以上にモデル数が多く、自分に合う1 本を選ぶのが難しい。鹿又が提唱する多様化時代のアイアン選びとは？

キャロウェイ

X フォージド スター

TYPE 1：アスリート系

SPEC

●ヘッド素材／軟鉄［S15C］

●ロフト角／ 29 度（#7）

●ライ角／ 62 度（#7）

●シャフト（フレックス）／ N.S.PRO MODUS³ TOUR 105（S）ほか

●価格／ 15 万4000 円（#6 ～PW・5 本セット）、3 万800 円（#4、5・単品）※ 4 月10 日発売予定

鹿又チェック▶中級者にもオススメできるアスリート系

前作の「STAR」ほどやさしさ重視ではなくて、中級者にとってちょうどいい。ヘッド素材の「S15C」による打感のやわらかさでアスリート系でありながら、ディスタンス系の要素もある。両方のよさを兼ね備えたアイアンです。

ライターN｜ミスヒットしても球筋がほぼ同じ

「Xフォージド」より5ヤード以上飛んでいた。ミスヒットしてもほとんど球筋が変わらないので、ストレートに近い球筋を打ちたいなら「STAR」がオススメです！

キャロウェイ

クアンタム MAX

TYPE 2：オートマチック系

SPEC

●ヘッド素材／ボディ：17-4ステンレススチール＋ウレタン・マイクロスフィア、フェース：17-4 ステンレススチール・次世代Ai フェース（#5 ～ 8）、17-4 ステンレススチール（#9～SW）

●ロフト角／29度（#7）

●ライ角／ 62.25 度（#7）

●シャフト（フレックス）／ ATHLEMAX 60（R）ほか

●価格／ 14 万8500 円～（#6 ～ PW・5 本セット）、2 万9700円～（#5、AW、GW、SW・単品）

鹿又チェック▶打点のズレに強くて着弾範囲が狭い！

同モデルのドライバー同様に曲がらないテクノロジーを詰め込んだアイアン。ミスヒットしたときでもほとんど曲がらないので、打球の落下地点が散らばらずまとまっている。ステンレス系素材ですが、やわらかめの打感もいいですね。

ライターN｜つかまりがよく振り遅れに強い

大きめのヘッドサイズで安心感があるし、ラクに振って高弾道のドローボールが打てる。球筋がそろう安定感があるので、積極的にピン方向を狙って打てますね！

ダンロップ

ゼクシオ14

TYPE 3：ディスタンス系

SPEC

● ヘッド素材／ ボディ：SUS630+ 高比重タングステンニッケルウェイト（#5 ～ 7）、SUS630（#8～ SW）、フェース：VR- チタニウム［Super-TIX 52AFS］（#5 ～ 9）、チタン［Super-TIX 51AF］（PW ～ SW）

●ロフト角／ 28 度（#7）

●ライ角／ 62.5 度（#7）

●シャフト（フレックス）／ゼクシオ MP1400（R2、R、SR、S）ほか

●価格／ 14 万3000円～（#6 ～ PW・5 本セット）、2 万8600 円～（#5、AW、SW・単品）

鹿又チェック▶ゼクシオのやさしさは唯一無二！

14代目の「ゼクシオ」は、ドライバーは大きく変わりましたがアイアンはいい意味で今までのやさしさ・打ちやすさ・爽快感を継承しています。ヘッド、シャフト、グリップ、トータルでのやさしさは唯一無二です。

シニア氏家｜気持ちのいいアイアンでストレスがない！

何球打っても変に曲がる球が出ない。打感や打音、弾道も振り感もすべてが気持ちよくてストレスがない。ナイスショットしたときとミスショットの差が1番少なかったです。

キャロウェイ

クアンタム MAX FAST

TYPE 4：軽量系

SPEC

●ヘッド素材／ボディ：17-4ステンレススチール＋ウレタン・マイクロスフィア、フェース：17-4 ステンレススチール・次世代Ai フェース（#7、8）、17-4 ステンレススチール（#9 ～ SW）

●ロフト角／ 28 度（#7）

●ライ角／ 62 度（#7）

●シャフト（フレックス）／ SPDSTAR 50（R）ほか

●価格／ 14 万8500 円（#7～ AW・5 本セット）、2 万9700 円（GW、SW・単品 ※ #5、6 受注生産）

鹿又チェック▶HS40m/秒でも使えて「MAX」より飛ぶ

「クアンタム MAX」と比較すると、グースがきつめになってヘッドサイズも大きい。飛距離はキャリーで3、4ヤードくらい飛んでいます。軽量タイプですが、ドライバーのHS40m/秒前後の人でも十分使える幅の広さがあります。

シニア氏家｜少し大きめの顔でも構えやすい！

1球目からナイスショットが出て、すごく振りやすかった。少し大きめのヘッドでやさしそうな顔をしているけど、きれいな顔で構えやすい。飛距離性能も優秀なアイアンです。

キャロウェイ

X フォージド

TYPE 1：アスリート系

SPEC

●ヘッド素材／軟鉄［S15C］

●ロフト角／ 33 度（#7）

●ライ角／ 62 度（#7）

●シャフト（フレックス）／ Dynamic Gold MID 115（S）ほか

●価格／ 15 万4000 円（#6 ～PW・5 本セット）、3 万800 円（#3、4、5・単品）※ 4 月10 日発売予定

鹿又チェック▶2年前の名器より、さらに打感がソフト

2年前の「Xフォージド」はプロからも評価されて大ヒットしましたが、今作は「S15C」の軟鉄を使ったことでさらに打感がやわらかい。球がフェースに乗る感覚があるので、上級者ほどスピンコントロールが効きます

編集M｜素材（ヘッド）のよさを味わえるアイアン

よい食材は何もつけずに食べて、気づけば完食しちゃった、ということがありますが、まさにその感じ。ヘッドそのものに雑味がまったくない。美味しいアイアンです！

ダンロップ

ゼクシオ14＋

TYPE 2：オートマチック系

SPEC

●ヘッド素材／ボディ：SoftSUS+ 高比重タングステンニッケルウェイト（#4 ～ 7）、Soft SUS（#8～ SW）、フェース：HT1770M

●ロフト角／ 28.5 度（#7）

●ライ角／62 度（#7）

●シャフト（フレックス）／ SPEEDER NX DST for XXIO（R、SR、S）ほか

●価格／ 14 万3000円～（#6 ～ PW・5 本セット）、2 万8600 円～（#4、5、AW、SW・単品）

鹿又チェック▶スリクソンの「5」に寛容性をプラス

「ゼクシオ14」をアスリート寄りにした「プラス」は、打感・弾道の特徴がスリクソンのアイアン「ZX5」に寛容性をプラスした印象。オフセットも少なくて適度な操作性があるので競技ゴルファーも使えます。

編集M｜ゼクシオならではのよさがしっかりある

スタンダードモデルのゼクシオにややアスリートテイストが加わっていますが、その感はドライバーほどではなく、ゼクシオ本来のよさであるやさしさのほうを強く感じました。

いかがでしたか？ ぜひ、皆さんも手に取ってみてください。

試打･解説＝鹿又芳典

●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。

現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。

シニア代表

氏家英助さん

●ドライバーは190 ヤード以上飛ばす、御年82歳のスーパー翁。アイアンに求める性能もまずは飛び！

セミアスリート代表

編集M

●ゴルフ編集者歴27 年目のベテランは、クラシカルなアイアンが好き。フィーリング面でのこだわりが強い。

アベレージ代表

ライターN

●さまざまなメディアで執筆するゴルフライター。やさしくて楽に飛ばせるアイアンへの買い替えを検討中。

構成＝野中真一

撮影＝田中宏幸

協力＝ジャパンゴルフスクール