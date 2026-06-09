“飛ぶアイアン”は一体どれ？最新6モデルを一気試打
アイアンはドライバー以上にモデル数が多く、自分に合う1 本を選ぶのが難しい。鹿又が提唱する多様化時代のアイアン選びとは？
キャロウェイ
X フォージド スター
SPEC
●ヘッド素材／軟鉄［S15C］
●ロフト角／ 29 度（#7）
●ライ角／ 62 度（#7）
●シャフト（フレックス）／ N.S.PRO MODUS³ TOUR 105（S）ほか
●価格／ 15 万4000 円（#6 ～PW・5 本セット）、3 万800 円（#4、5・単品）※ 4 月10 日発売予定
鹿又チェック▶中級者にもオススメできるアスリート系
前作の「STAR」ほどやさしさ重視ではなくて、中級者にとってちょうどいい。ヘッド素材の「S15C」による打感のやわらかさでアスリート系でありながら、ディスタンス系の要素もある。両方のよさを兼ね備えたアイアンです。
ライターN｜ミスヒットしても球筋がほぼ同じ
「Xフォージド」より5ヤード以上飛んでいた。ミスヒットしてもほとんど球筋が変わらないので、ストレートに近い球筋を打ちたいなら「STAR」がオススメです！
キャロウェイ
クアンタム MAX
SPEC
●ヘッド素材／ボディ：17-4ステンレススチール＋ウレタン・マイクロスフィア、フェース：17-4 ステンレススチール・次世代Ai フェース（#5 ～ 8）、17-4 ステンレススチール（#9～SW）
●ロフト角／29度（#7）
●ライ角／ 62.25 度（#7）
●シャフト（フレックス）／ ATHLEMAX 60（R）ほか
●価格／ 14 万8500 円～（#6 ～ PW・5 本セット）、2 万9700円～（#5、AW、GW、SW・単品）
鹿又チェック▶打点のズレに強くて着弾範囲が狭い！
同モデルのドライバー同様に曲がらないテクノロジーを詰め込んだアイアン。ミスヒットしたときでもほとんど曲がらないので、打球の落下地点が散らばらずまとまっている。ステンレス系素材ですが、やわらかめの打感もいいですね。
ライターN｜つかまりがよく振り遅れに強い
大きめのヘッドサイズで安心感があるし、ラクに振って高弾道のドローボールが打てる。球筋がそろう安定感があるので、積極的にピン方向を狙って打てますね！
ダンロップ
ゼクシオ14
SPEC
● ヘッド素材／ ボディ：SUS630+ 高比重タングステンニッケルウェイト（#5 ～ 7）、SUS630（#8～ SW）、フェース：VR- チタニウム［Super-TIX 52AFS］（#5 ～ 9）、チタン［Super-TIX 51AF］（PW ～ SW）
●ロフト角／ 28 度（#7）
●ライ角／ 62.5 度（#7）
●シャフト（フレックス）／ゼクシオ MP1400（R2、R、SR、S）ほか
●価格／ 14 万3000円～（#6 ～ PW・5 本セット）、2 万8600 円～（#5、AW、SW・単品）
鹿又チェック▶ゼクシオのやさしさは唯一無二！
14代目の「ゼクシオ」は、ドライバーは大きく変わりましたがアイアンはいい意味で今までのやさしさ・打ちやすさ・爽快感を継承しています。ヘッド、シャフト、グリップ、トータルでのやさしさは唯一無二です。
シニア氏家｜気持ちのいいアイアンでストレスがない！
何球打っても変に曲がる球が出ない。打感や打音、弾道も振り感もすべてが気持ちよくてストレスがない。ナイスショットしたときとミスショットの差が1番少なかったです。
キャロウェイ
クアンタム MAX FAST
SPEC
●ヘッド素材／ボディ：17-4ステンレススチール＋ウレタン・マイクロスフィア、フェース：17-4 ステンレススチール・次世代Ai フェース（#7、8）、17-4 ステンレススチール（#9 ～ SW）
●ロフト角／ 28 度（#7）
●ライ角／ 62 度（#7）
●シャフト（フレックス）／ SPDSTAR 50（R）ほか
●価格／ 14 万8500 円（#7～ AW・5 本セット）、2 万9700 円（GW、SW・単品 ※ #5、6 受注生産）
鹿又チェック▶HS40m/秒でも使えて「MAX」より飛ぶ
「クアンタム MAX」と比較すると、グースがきつめになってヘッドサイズも大きい。飛距離はキャリーで3、4ヤードくらい飛んでいます。軽量タイプですが、ドライバーのHS40m/秒前後の人でも十分使える幅の広さがあります。
シニア氏家｜少し大きめの顔でも構えやすい！
1球目からナイスショットが出て、すごく振りやすかった。少し大きめのヘッドでやさしそうな顔をしているけど、きれいな顔で構えやすい。飛距離性能も優秀なアイアンです。
キャロウェイ
X フォージド
SPEC
●ヘッド素材／軟鉄［S15C］
●ロフト角／ 33 度（#7）
●ライ角／ 62 度（#7）
●シャフト（フレックス）／ Dynamic Gold MID 115（S）ほか
●価格／ 15 万4000 円（#6 ～PW・5 本セット）、3 万800 円（#3、4、5・単品）※ 4 月10 日発売予定
鹿又チェック▶2年前の名器より、さらに打感がソフト
2年前の「Xフォージド」はプロからも評価されて大ヒットしましたが、今作は「S15C」の軟鉄を使ったことでさらに打感がやわらかい。球がフェースに乗る感覚があるので、上級者ほどスピンコントロールが効きます
編集M｜素材（ヘッド）のよさを味わえるアイアン
よい食材は何もつけずに食べて、気づけば完食しちゃった、ということがありますが、まさにその感じ。ヘッドそのものに雑味がまったくない。美味しいアイアンです！
ダンロップ
ゼクシオ14＋
SPEC
●ヘッド素材／ボディ：SoftSUS+ 高比重タングステンニッケルウェイト（#4 ～ 7）、Soft SUS（#8～ SW）、フェース：HT1770M
●ロフト角／ 28.5 度（#7）
●ライ角／62 度（#7）
●シャフト（フレックス）／ SPEEDER NX DST for XXIO（R、SR、S）ほか
●価格／ 14 万3000円～（#6 ～ PW・5 本セット）、2 万8600 円～（#4、5、AW、SW・単品）
鹿又チェック▶スリクソンの「5」に寛容性をプラス
「ゼクシオ14」をアスリート寄りにした「プラス」は、打感・弾道の特徴がスリクソンのアイアン「ZX5」に寛容性をプラスした印象。オフセットも少なくて適度な操作性があるので競技ゴルファーも使えます。
編集M｜ゼクシオならではのよさがしっかりある
スタンダードモデルのゼクシオにややアスリートテイストが加わっていますが、その感はドライバーほどではなく、ゼクシオ本来のよさであるやさしさのほうを強く感じました。
いかがでしたか？ ぜひ、皆さんも手に取ってみてください。
試打･解説＝鹿又芳典
●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。
現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。
シニア代表
氏家英助さん
●ドライバーは190 ヤード以上飛ばす、御年82歳のスーパー翁。アイアンに求める性能もまずは飛び！
セミアスリート代表
編集M
●ゴルフ編集者歴27 年目のベテランは、クラシカルなアイアンが好き。フィーリング面でのこだわりが強い。
アベレージ代表
ライターN
●さまざまなメディアで執筆するゴルフライター。やさしくて楽に飛ばせるアイアンへの買い替えを検討中。
構成＝野中真一
撮影＝田中宏幸
協力＝ジャパンゴルフスクール