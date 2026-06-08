歌謡コーラスグループ純烈が8日、都内で会見を行い、リードボーカル白川裕二郎（49）の27年3月31日をもっての卒業を発表した。

この日、白川卒業後の純烈新メンバーおよび“モナキ”につぐ新グループメンバー募集のオーディション開催も発表した。

酒井一圭（50）は「白川が27年3月31日に卒業なので、4月1日からひとまず純烈は“二列”というグループになります」と冗談を披露。後上翔太（39）は「どういうことですか？ 純烈ではなくなっちゃうんです？」と苦笑いを浮かべた。

酒井は「皆さんご存じの通り、モナキというグループが大活躍中なんですけれど」とすると、モナキ誕生となった「セカンドチャンスオーディション」第2弾としての開催を宣言。

その上で、純烈メンバーは「3人を増やしたい」とした。酒井と後上の間に3人を挟むイメージという。「歌いたい方でもいいですし、目立ちたい方でもいいですし、とにかく元気でやる気のある方に集まっていただければ」とアピールした。年齢も、「モナキの次のグループ、そしてその次のグループあたりまでを検討したいと思っているので、年齢制限はないです」とした。

「それぞれの個性が集まって輝くのがグループの良さだと思う。誰かと組むことで何か1つのキャラクターを全うできる」とし、特別な才能の不要を強調。「今回、女性の皆さんはすみませんですが、男性であればどなたでも応募していただけます」と呼びかけた。

純烈については、「握手しながら、みんなと距離感も近いし、顔も見えるということなので、細かく全国を回っていくというスタイルは変えたくない」とした。