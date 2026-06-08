お絵かきするぬいぐるみや便利なエコバッグ！セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年5月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します☆
セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ
登場時期：2026年5月28日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2026年5月も『それいけ！アンパンマン』グッズがセガプライズに続々登場。
かわいいマスコットやぬいぐるみのほか、実用的な雑貨もラインナップされます☆
それいけ！アンパンマン なかよしわくわくマスコットVer.2
サイズ：全長約6×5×10cm
種類：全3種（アンパンマン、コキンちゃん、めいけんチーズ）
「アンパンマン」たちが、色々なポーズをしているかわいいマスコットシリーズに、Ver.2が登場！
第2弾は「アンパンマン」「コキンちゃん」「めいけんチーズ」の3種類がラインナップされます。
元気いっぱいな立ち姿の「めいけんチーズ」にも注目です☆
それいけ！アンパンマン ころふわ みんなでおえかきぬいぐるみVer.2
サイズ：全長約11×9×15cm
種類：全4種（アンパンマン、ドキンちゃん、しょくぱんまん、めいけんチーズ）
「アンパンマン」となかまたちが、仲良くおえかきをしているシリーズの第2弾。
「アンパンマン」と「めいけんチーズ」、「ドキンちゃん」と「しょくぱんまん」の組み合わせで、絵の描き合いをしています！
それいけ！アンパンマン 折りたたみエコバッグVer.6
サイズ：大 全長約40×0.5×40cm、小 全長約13×0.5×13cm
種類：全6種（アンパンマン、ばいきんまん、メロンパンナちゃん、コキンちゃん、クリームパンダ、だだんだん）
折りたたんで小さなポーチにしまえる、『それいけ！アンパンマン』のかわいいエコバッグ第6弾。
「アンパンマン」「ばいきんまん」「メロンパンナちゃん」「コキンちゃん」「クリームパンダ」「だだんだん」の、全6種が登場します☆
明るい色使いでとってもカラフルなデザイン。
コンパクトに持ち運べて、荷物が増えたときに便利なプライズです！
「アンパンマン」となかまたちのマスコットやぬいぐるみ、雑貨がラインナップ。
2026年5月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズの紹介でした☆
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