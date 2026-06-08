ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年5月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します☆

セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ

登場時期：2026年5月28日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年5月も『それいけ！アンパンマン』グッズがセガプライズに続々登場。

かわいいマスコットやぬいぐるみのほか、実用的な雑貨もラインナップされます☆

それいけ！アンパンマン なかよしわくわくマスコットVer.2

サイズ：全長約6×5×10cm

種類：全3種（アンパンマン、コキンちゃん、めいけんチーズ）

「アンパンマン」たちが、色々なポーズをしているかわいいマスコットシリーズに、Ver.2が登場！

第2弾は「アンパンマン」「コキンちゃん」「めいけんチーズ」の3種類がラインナップされます。

元気いっぱいな立ち姿の「めいけんチーズ」にも注目です☆

それいけ！アンパンマン ころふわ みんなでおえかきぬいぐるみVer.2

サイズ：全長約11×9×15cm

種類：全4種（アンパンマン、ドキンちゃん、しょくぱんまん、めいけんチーズ）

「アンパンマン」となかまたちが、仲良くおえかきをしているシリーズの第2弾。

「アンパンマン」と「めいけんチーズ」、「ドキンちゃん」と「しょくぱんまん」の組み合わせで、絵の描き合いをしています！

それいけ！アンパンマン 折りたたみエコバッグVer.6

サイズ：大 全長約40×0.5×40cm、小 全長約13×0.5×13cm

種類：全6種（アンパンマン、ばいきんまん、メロンパンナちゃん、コキンちゃん、クリームパンダ、だだんだん）

折りたたんで小さなポーチにしまえる、『それいけ！アンパンマン』のかわいいエコバッグ第6弾。

「アンパンマン」「ばいきんまん」「メロンパンナちゃん」「コキンちゃん」「クリームパンダ」「だだんだん」の、全6種が登場します☆

明るい色使いでとってもカラフルなデザイン。

コンパクトに持ち運べて、荷物が増えたときに便利なプライズです！

「アンパンマン」となかまたちのマスコットやぬいぐるみ、雑貨がラインナップ。

2026年5月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズの紹介でした☆

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