『アイドリッシュセブン』レインボーシティ OPライブ曲グループシングル4週連続発売決定！

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仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトにしたメディアミックスプロジェクト『アイドリッシュセブン』。スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・企業とのタイアップなど、さまざまなメディアを通したアイドル創出プロジェクトで、2025年8月20日にアプリ配信開始から10年を迎え、現在10周年アニバーサリーイヤーとして様々な展開を行っている。

この度、アプリ『アイドリッシュセブン』で公開中のストーリー『レインボーシティ編』に登場した各グループ楽曲を収録したシングルの発売が決定した。各シングルはŹOOĻ、Re:vale、TRIGGER、IDOLiSH7の順で、4週連続でリリースされる。

『レインボーシティ編』は、エンターテインメントが集結したアイドルの新しい聖地『レインボーシティ』を舞台にした新章ストーリーで、16人全員で歌うテーマソング「STARDOM GENIUS」ならびに各グループがオープニングフェスティバルで披露した新曲を楽しめる。今回発売が決定した各シングルの表題曲は、各種音楽配信サービスで好評配信中のほか、YouTubeにてライブパフォーマンス映像が公開されているので、そちらも是非チェックしてほしい。

各グループシングルの連続リリースは「マロウブルー」他をリリースした2022年から約4年ぶり。今回のシングルにはそれぞれカップリングとして新曲を収録し、ジャケットは新規撮り下ろしジャケット仕様予定ということで、続報を楽しみに待ちたい。

●リリース情報

『アイドリッシュセブン』グループシングル 4週連続発売決定！

ŹOOĻ

「New Sensation」

8月26日発売

品番：LACM-24844

価格：￥1,650（税込）

＜収録曲＞

01. New Sensation

作詞：浦島健太 作曲・編曲：きなみうみ

02. カップリング曲

03. New Sensation (Off Vocal)

04. カップリング曲 (Off Vocal)

予約はこちら

https://lnk.to/LACM-24844

Re:vale

「NAVIGATOR:」

9月2日発売

品番：LACM-24845

価格：￥1,650（税込）

＜収録曲＞

01. NAVIGATOR:

作詞：安藤紗々 作曲・編曲：村山☆潤

02. カップリング曲

03. NAVIGATOR: (Off Vocal)

04. カップリング曲 (Off Vocal)

予約はこちら

https://lnk.to/LACM-24845

TRIGGER

「Answer」

9月9日発売

品番：LACM-24846

価格：￥1,650（税込）

＜収録曲＞

01. Answer

作詞・作曲：小池竜暉・西澤 呈 編曲：熊谷主毅

02. カップリング曲

03. Answer (Off Vocal)

04. カップリング曲 (Off Vocal)

予約はこちら

https://lnk.to/LACM-24846

IDOLiSH7

「MY LiFE!」

9月16日発売

品番：LACM-24847

価格：￥1,650（税込）

＜収録曲＞

01. MY LiFE!

作詞・作曲：youth case 編曲：たんしょそら

02. カップリング曲

03. MY LiFE! (Off Vocal)

04. カップリング曲 (Off Vocal)

予約はこちら

https://lnk.to/LACM-24847

『アイドリッシュセブン』グループシングル 店舗特典決定！

下記対象店舗にてご購入いただいたお客様に特典をお渡しいたします。

さらに、店舗オリジナル特典の他に、下記４商品を同じ対象店舗にてご購入いただいた方には連動購入特典をプレゼントいたします。

※特典の有無についての詳細は各店舗様へご確認をお願いいたします。

※特典はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

※特典対象外設定の商品がある場合がございます。特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。

※一部実施のない店舗もございます。

店舗オリジナル特典

対象店舗：特典内容

ナナイロストア：L判ブロマイド

アニメイト：Ｌ判ブロマイド

タワーレコード（一部店舗を除く）：スマホサイズカード(約60×60)

楽天ブックス：スマホサイズブロマイド(約89×62mm)

※4商品でアイテムは共通となります。

※特典デザインは、ご購入いただいた商品のジャケットビジュアルを使用したデザインとなります。

店舗共通特典：4商品連動購入特典

特典内容：箔押しサイン入りインスタントフォト風カード 4種セット

※連動購入特典対象外設定の商品がある場合がございます。連動購入特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。

※4商品連動購入特典は、2026年9月16日(水)発売IDOLiSH7「MY LiFE!」商品と同時のお渡し予定となります。

対象店舗等詳細はこちら

https://idolish7.lantis.jp/news/2507/

各種音楽配信サービスにて各表題曲先行配信中！

IDOLiSH7

「MY LiFE!」

https://lnk.to/LZC-3305

TRIGGER

「Answer」

https://lnk.to/LZC-3322

Re:vale

「NAVIGATOR:」

https://lnk.to/LZC-3351

ŹOOĻ

「New Sensation」

https://lnk.to/LZC-3352

＜『アイドリッシュセブン』プロジェクトとは＞

『アイドリッシュセブン』は仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトにしたメディアミックスプロジェクト。スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・企業さまとのタイアップと、さまざまなメディアを通したアイドル創出プロジェクト。

「レインボーシティ編」とは

「夢に出会える、約束の場所。エンターテインメントは無限大、レインボーシティ！」

アイドルたちの新しい聖地であり、エンターテインメントが集う街・レインボーシティ。

アイドルとファンが出会える場所として作られたこの街のオープニングライブには、IDOLiSH7、TRIGGER、Re:vale、ŹOOĻの4グループが出演した。

レインボーシティを舞台にしたアイドルたちのストーリーは、アプリ『アイドリッシュセブン』で配信中。

IDOLiSH7™& ©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©Bandai Namco Music Live Inc.

関連リンク

「アイドリッシュセブン」公式サイト

http://idolish7.com/

「アイドリッシュセブン」音楽公式サイト

https://idolish7.lantis.jp/