Nakamura Hak、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』EDテーマ3曲を収録したCDシングル「ただ美しい呪い」のクロスフェード（全曲試聴映像）を公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

人気アニメ『とんがり帽子のアトリエ』のEDテーマとしてデビュー曲「ただ美しい呪い」に加え、「夜に浮かぶ」と「光り」も続々オンエアされ、1クールで3曲がテーマソングに採用されたことで一気に注目を集める新人シンガーソングライター・Nakamura Hak。

リリースされている音源はすべて、歌と1本のアコースティックギターのみで録音され、通常、レコーディング後に行われる修正や編集が一切なされていないことでも話題を呼んでいる。その録音哲学から、『とんがり帽子のアトリエ』でオンエアされているアニメバージョンに関しても、フル尺を編集した “切り抜き音源” ではなく、新たに一発録りした別音源となっている。

今週、6月10日にリリースする1st CDシングル「ただ美しい呪い」は、上記のEDテーマ3曲に加え、各曲のアニメバージョンも収録された計6トラック入り。そのうち「光り」と3曲のアニメバージョンはデジタル配信されていないため、初のリリースとなる。

CDジャケットにもなっているキービジュアルを手掛けたのは、同アニメの原作漫画「とんがり帽子のアトリエ」の作者、白浜鴎。３曲それぞれが持つ世界観をモチーフに、異なる印象を放つ主人公『ココ』の姿が３体描かれたモノクローム作品となっている。

このたび、そのイラストに歌詞を添えたクロスフェード（全曲試聴映像）が公開された。

中央に登場するのは「ただ美しい呪い」で歌われる “業” を写実したような『真っ白な空間に真っ黒な何かを落としながらも鋭く先を見据えるココ』。続いて左側に「夜に浮かぶ」をモチーフにした『透明なココ（あるいはその幻）』が空を舞う姿が浮かび上がり、最後は右側に「光り」のリリックに寄り添うように『絶望の寸前で何とか希望を描こうとするココ』が現れる。

なお、Nakamura Hakは、今週末の6月13日(土) 24時から、２回目となるオンラインライブの開催を発表。ライブでは初披露となる「光り」を含め、「とんがり帽子のアトリエ」のテーマソングを演奏することを予告している。

「音楽と歌声が（表現できること・表現したいことの）すべて」という理由から、素顔も素性も明かさず、インタビューも受けないという徹底した “歌唱以外は無言” のスタンスを貫く彼女だけに、ライブへの期待が高まっている。先日、東京都内の高層ビル46階から生配信された衝撃の初オンラインライブのアーカイヴ映像は、現在、Nakamura HakのYouTubeチャンネルで公開中。

●リリース情報

1st Single CD

「ただ美しい呪い」

2026年6月10日発売



品番：CTCM-65137

価格：￥1,320（税込）

予約はこちら

https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001

＜収録内容＞

1. ただ美しい呪い / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ

2. 夜に浮かぶ / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第３・５話 エンディングテーマ

3. 光り / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第８話 エンディングテーマ

4. ただ美しい呪い - Anime ver.

5. 夜に浮かぶ - Anime ver.

6. 光り - Anime ver.

先行デジタル配信

Debut Digital SG

「ただ美しい呪い」

配信中

配信リンクはこちら

https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_tadautsukushiinoroi

2nd Digital SG

「夜に浮かぶ」

配信中

配信リンクはこちら

https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_yoruniukabu

1st E.P. (CDのみ)

「白は夢」

発売中

品番：CTCM-65136

価格：￥1,650（税込）

※初回生産限定盤/封入特典：CD購入者は無料で入場できる全国ツアーの応募券（先着順）

特設サイト

https://shirowayume.jp/

購入はこちら

https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001

●ライブ情報

2nd Online-Live「境界」

2026年6月13日（土）24:00 配信スタート

※無料オンラインLIVE / YouTubeにて

配信リンク

https://youtube.com/live/Gxi5V7KdTMo

1st Online-Liveのアーカイヴ映像を無料公開中

Plugless（Out-store）Live Tour「異端」

※ CD「白は夢」の購入者は無料入場できるアウトストア・ライブ

※ 各会場、定員に達し次第〆切 / 先着申し込み順

※ 申込方法などの詳細は、CDの封入チラシに記載

2026年9月13日(日)【東京/下北沢】DY CUBE

2026年10月18日(日)【京都】音まかす

2026年10月25日(日)【愛知/名古屋】RAD mini

2026年11月1日(日)【北海道/札幌】Space Art Studio

2026年11月8日(日)【新潟】WOODY

2026年11月15日(日)【宮城/仙台】BARTAKE

2026年11月29日(日)【大阪】雲州堂

2026年12月13日(日)【岡山】表町シェルター

2026年12月20日(日)【香川/高松】RUFFHOUSE

2027年1月17日(日)【福岡】public space 四次元

2027年1月24日(日)【島根/松江】MUSIC BAR Birthday

2027年1月31日(日)【東京/下北沢】WAVER

全公演 17:30 開場 / 18:00 開演

詳細は特設サイトより

https://shirowayume.jp/

●作品情報

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」

毎週月曜23時〜TOKYO MXほかにて 放送・配信中

Netflix、ABEMAにて1週間先行配信

TOKYO MX ： 毎週月曜 23：00〜

BS11 ： 毎週月曜 23：00〜

KBS京都 ：毎週月曜 24：30〜

サンテレビ ： 毎週月曜 24：30〜

テレビ西日本 ： 毎週月曜 25：45〜

テレビ愛知 ： 毎週月曜 26：05〜

北海道テレビ： 毎週月曜 26：10〜

AT-X： 毎週月曜 23：00〜

※放送日時は予告なく変更となる場合が御座います

主題歌：

OPテーマ：「風のアンセム」feat. suis from ヨルシカ / Eve (TOY’S FACTORY)

EDテーマ：「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」「光り」/ Nakamura Hak (maximum10)

【スタッフ】

原作：白浜 鴎「とんがり帽子のアトリエ」(講談社「モーニング・ツー」連載）

コミックス：第1巻〜第16巻好評発売中

監督：渡辺 歩

【キャスト】

ココ：本村玲奈

キーフリー：花江夏樹

アガット：山村響

テティア：陽木くるみ

リチェ：月城日花

オルーギオ：中村悠一

フデムシ：久野美咲

イグイーン：斎賀みつき ほか

とんがり帽子のアトリエ Original Soundtrack

6月17日 発売

価格：￥3,300（税込）

品番：EYCA-14989〜90 (CD２枚組)

収録内容：Disc-1＆2合計45トラック収録予定（合計約110分）

メーカー特典等の詳細・予約

https://tongari-anime.com/bd-cd/?tag=2035

＜Nakamura Hak プロフィール＞



田園調布生まれ、OL。

またの名を、中村「 」____無名。

歌とアコースティックギターのみで録音された

数曲を以て、2026年4月にデビュー。

修正、編集、一切なし。

張り詰める空気、つんざく息遣い、摩擦と揺らめき。

何百万文字を書いても伝わらない「 」を声にして、

それでも言葉を諦めず、未来を呪（まじな/のろ）う。

終わりの手前に、彼女の音楽はある。

Ⓒ白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」公式サイト

https://tongari-anime.com/

Nakamura Hak X

https://x.com/hak_nakamura