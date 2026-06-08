タレントのROLAND（ローランド）と起業家溝口勇児氏がダブルMCで出演するYouTubeのキャバクラ嬢オーディション番組「LAST CALL」（日曜午後9時）の最新回が8日までに更新され、出演する愛沢えみり（37）が28日に行われる番組初イベントで、私物のエルメスの高級バッグ「バーキン」をプレゼントすることを明かした。

番組では6月28日に東京・TOYOTA ARENAで「LAST CALL COLLECTION2026」を開催する。出演するレジェンドキャバ嬢らのステージや撮影会などが企画されており、溝口氏は「コンテンツの大枠が代替決まってきました」とし、番組公開収録などの実施が正式決定したことを報告。ローランドも「面白そうですね」とうなずいた。

番組では、新スポンサーに買い取り専門店「買取大吉」を運営するエンパワーがついたことなどの流れから、愛沢の私物査定を急きょ実施。持っていた黒に金金具のついた24年モデルの「バーキン25」は「どのスタイルにも合わせやすいので価格上がる傾向になる」と評価され、購入価格130万円ながら倍以上の350万円の値がついた。

周囲が驚く中、溝口氏が「これをプレゼントするとかはどう？」と提案。愛沢は「いいよ」と快諾し、28日のイベント来場者に抽せんでバッグを贈呈することが決まった。あまりに素早い決断にローランドは「そんなに体張らなくていいのに」と心配するも、キャバ嬢だけでなく経営者としての顔も持つ愛沢は「全然張ってないよ」と笑顔で了承。獲得権利は「会場に来ること」で100万越えバッグが来場者の手に渡ることが決定した。

「LAST CALL」は今年1月に始まったYouTube番組で、人生を変えたい女性を現役トップキャバ嬢らが審査してデビューへと導く。審査合格者は湘南美容クリニックから最大1000万円の美容整形費用が負担され、希望キャバクラ店へ入店する権利も得られる。審査員には全国のキャバクラ業界を代表する豪華メンバーが集結しており、愛沢のほか、進撃のノア、ヤマトリノ、にじほ、桜伊みやこ、桃瀬とも、南柚子、ゆいぴす、るな、ねおまる、あっすん、あいりらが参加している。今回の配信では特別企画としてこれまで落選した女性5人が登場し、その後の展開を明かす「その後全部みせますSP」を実施した。