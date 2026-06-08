愛沢えみり、キャバ嬢オーディション番組の初イベントで私物のエルメス高級バッグをプレゼント
タレントのROLAND（ローランド）と起業家溝口勇児氏がダブルMCで出演するYouTubeのキャバクラ嬢オーディション番組「LAST CALL」（日曜午後9時）の最新回が8日までに更新され、出演する愛沢えみり（37）が28日に行われる番組初イベントで、私物のエルメスの高級バッグ「バーキン」をプレゼントすることを明かした。
番組では6月28日に東京・TOYOTA ARENAで「LAST CALL COLLECTION2026」を開催する。出演するレジェンドキャバ嬢らのステージや撮影会などが企画されており、溝口氏は「コンテンツの大枠が代替決まってきました」とし、番組公開収録などの実施が正式決定したことを報告。ローランドも「面白そうですね」とうなずいた。
番組では、新スポンサーに買い取り専門店「買取大吉」を運営するエンパワーがついたことなどの流れから、愛沢の私物査定を急きょ実施。持っていた黒に金金具のついた24年モデルの「バーキン25」は「どのスタイルにも合わせやすいので価格上がる傾向になる」と評価され、購入価格130万円ながら倍以上の350万円の値がついた。
周囲が驚く中、溝口氏が「これをプレゼントするとかはどう？」と提案。愛沢は「いいよ」と快諾し、28日のイベント来場者に抽せんでバッグを贈呈することが決まった。あまりに素早い決断にローランドは「そんなに体張らなくていいのに」と心配するも、キャバ嬢だけでなく経営者としての顔も持つ愛沢は「全然張ってないよ」と笑顔で了承。獲得権利は「会場に来ること」で100万越えバッグが来場者の手に渡ることが決定した。
「LAST CALL」は今年1月に始まったYouTube番組で、人生を変えたい女性を現役トップキャバ嬢らが審査してデビューへと導く。審査合格者は湘南美容クリニックから最大1000万円の美容整形費用が負担され、希望キャバクラ店へ入店する権利も得られる。審査員には全国のキャバクラ業界を代表する豪華メンバーが集結しており、愛沢のほか、進撃のノア、ヤマトリノ、にじほ、桜伊みやこ、桃瀬とも、南柚子、ゆいぴす、るな、ねおまる、あっすん、あいりらが参加している。今回の配信では特別企画としてこれまで落選した女性5人が登場し、その後の展開を明かす「その後全部みせますSP」を実施した。