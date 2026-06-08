「日経225先物」手口情報（8日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万3772枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3772枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13772( 13452)
ソシエテジェネラル証券 10765( 10565)
バークレイズ証券 4570( 4570)
SBI証券 3022( 1816)
ゴールドマン証券 1818( 1787)
野村証券 1333( 1333)
日産証券 1100( 1100)
松井証券 1052( 1052)
サスケハナ・ホンコン 1018( 1018)
シティグループ証券 975( 975)
ビーオブエー証券 613( 593)
モルガンMUFG証券 588( 588)
楽天証券 900( 576)
JPモルガン証券 622( 557)
UBS証券 593( 493)
フィリップ証券 436( 436)
マネックス証券 315( 315)
みずほ証券 331( 313)
インタラクティブ証券 272( 272)
BNPパリバ証券 207( 199)
三菱UFJeスマート 20( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1791( 1791)
野村証券 1153( 1153)
バークレイズ証券 1142( 1142)
シティグループ証券 921( 921)
日産証券 869( 869)
ABNクリアリン証券 842( 742)
SBI証券 627( 553)
ビーオブエー証券 283( 283)
三菱UFJ証券 150( 150)
みずほ証券 146( 146)
松井証券 132( 132)
楽天証券 129( 83)
HSBC証券 71( 71)
JPモルガン証券 57( 57)
ドイツ証券 41( 41)
ゴールドマン証券 34( 34)
モルガンMUFG証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 34( 24)
UBS証券 121( 21)
マネックス証券 18( 18)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13772( 13452)
ソシエテジェネラル証券 10765( 10565)
バークレイズ証券 4570( 4570)
SBI証券 3022( 1816)
ゴールドマン証券 1818( 1787)
野村証券 1333( 1333)
日産証券 1100( 1100)
松井証券 1052( 1052)
サスケハナ・ホンコン 1018( 1018)
シティグループ証券 975( 975)
ビーオブエー証券 613( 593)
モルガンMUFG証券 588( 588)
楽天証券 900( 576)
JPモルガン証券 622( 557)
UBS証券 593( 493)
フィリップ証券 436( 436)
マネックス証券 315( 315)
みずほ証券 331( 313)
インタラクティブ証券 272( 272)
BNPパリバ証券 207( 199)
三菱UFJeスマート 20( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1791( 1791)
野村証券 1153( 1153)
バークレイズ証券 1142( 1142)
シティグループ証券 921( 921)
日産証券 869( 869)
ABNクリアリン証券 842( 742)
SBI証券 627( 553)
ビーオブエー証券 283( 283)
三菱UFJ証券 150( 150)
みずほ証券 146( 146)
松井証券 132( 132)
楽天証券 129( 83)
HSBC証券 71( 71)
JPモルガン証券 57( 57)
ドイツ証券 41( 41)
ゴールドマン証券 34( 34)
モルガンMUFG証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 34( 24)
UBS証券 121( 21)
マネックス証券 18( 18)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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