9日(火)は北海道と沖縄で大雨となるおそれがあります。東北から中国・四国は雲が多いながら晴れ間が出る見込みです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■朝にかけて北海道は大雨のおそれ

日本海の低気圧が、前線を伴って9日(火)にかけて北海道付近を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が不安定となりそうです。

北海道では9日(火)朝にかけて、雷を伴った激しい雨が降り、日本海側南部や太平洋側を中心に大雨となる所があるでしょう。9日(火)昼前にかけて大雨による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に十分注意してください。風も強まる予想です。

【8日18時〜9日18時までの予想雨量】

日本海側南部:100ミリ

太平洋側西部:100ミリ

太平洋側東部:100ミリ

なお、北海道は9日(火)の日中もすっきり回復とはいかず、所々で雨が降りそうです。

■8日夜は関東で再び雨 9日朝も…

8日(月)日中はいったん天気が回復した関東ですが、夜は北部で雨が降り出しそうです。9日(火)の朝にかけて、南部も傘の出番となるでしょう。神奈川や千葉では9日(火)の昼前にかけて雨が降りやすい見込みです。

■9日は東北〜中国・四国で日差しも

9日(火)朝は太平洋側や北陸の一部で雨の所がありますが、日中は東北、関東甲信、東海、北陸、近畿、中国、四国で晴れ間の出る所があるでしょう。

ただ、基本的には雲が広がりやすく、にわか雨もありそうです。折りたたみ傘を持ち歩いておくと安心です。

九州南部は一日雨が降ったりやんだりでしょう。

■沖縄は11日頃にかけて大雨

沖縄は、梅雨前線や前線上に発生する低気圧の影響で大気の状態が不安定となりそうです。

沖縄本島と先島諸島では、9日(火)〜11日(木)頃にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷や突風に十分注意してください。

【8日18時〜9日18時までの予想雨量】

沖縄本島地方 80ミリ

先島諸島 80ミリ

【9日18時〜10日18時までの予想雨量】

沖縄本島地方 150ミリ

先島諸島 120ミリ

■全国的に平年より低い気温に

9日(火)は北日本で前日より気温が上がりそうです。それでも平年より低い所が多いでしょう。全国的にも最高気温は平年より低い傾向で、5月並みの所が多くなりそうです。

【9日(火)の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 13℃（±0 6月中旬）

仙台 17℃（＋1 6月下旬）

新潟 18℃（-4 6月中旬）

東京 19℃（＋1 6月中旬）

名古屋 19℃（＋1 6月中旬）

大阪 19℃（-1 平年並み）

高知 19℃（±0 6月中旬）

福岡 19℃（-3 平年並み）

鹿児島 20℃（-4 平年並み）

那覇 26℃（±0 6月下旬）

【9日(火)の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 18℃（＋4 5月中旬）

仙台 25℃（＋5 7月上旬）

新潟 21℃（-3 5月上旬）

東京 24℃（＋1 5月中旬）

名古屋 28℃（-1 6月下旬）

大阪 25℃（-1 5月中旬）

高知 24℃（-1 5月上旬）

福岡 25℃（＋2 5月下旬）

鹿児島 22℃（-3 4月中旬）

那覇 30℃（±0 6月中旬）

■週間予報 本州は梅雨の中休みも 次に広く雨が降るのは？

今週は梅雨前線が本州の南に停滞する日が続く予想です。9日(火)〜11日(木)頃は前線の活動が活発になるため、沖縄や奄美で大雨となる所があるでしょう。

一方、梅雨入りしている関東〜九州では、13日(土)頃にかけて大きな天気の崩れはなく、梅雨の中休みとなる所もあるでしょう。

次に雨が降るのは関東で12日(金)、その他の地域は14日(日)もしくは週明け以降となりそうです。