マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では、多くの人気キャラクターが“予想外の形”で物語に帰ってくることになりそうだ。『サンダーボルツ*』でボブ／セントリー役を演じたルイス・プルマンが、米のインタビューで本作への期待を語っている。

プルマンは『ドゥームズデイ』について、「僕自身も観るのが楽しみです」とコメント。完成版はまだ観ていないそうで、「何を期待すればいいかを話すとしたら嘘になってしまいます。まだ観ていないんです」と前置きした。

そのうえで、プルマンは意味深なヒントを残している。「たくさんの人気キャラクターたちが、とても予想外の形で旅を再開することは確かです。きっと、観客は何度でも観たいと思うことになるんじゃないかと思います。」

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』には、すでにMCUの新旧ヒーローたちが大挙して登場することが明らかになっている。『サンダーボルツ*』組や『ファンタスティック・フォー』勢に加え、X-MEN関連キャラクターの参戦も大きな注目点だ。パトリック・スチュワートのプロフェッサーX、イアン・マッケランのマグニートーをはじめ、かつてのX-MEN映画を彩った面々が名を連ねており、マーベル映画史そのものを巻き込む一作になることが予想される。

また、クリス・エヴァンスの出演も伝えられているが、現時点でスティーブ・ロジャースとしてどのように物語へ関わるのかは明かされていない。『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）で大きな区切りを迎えたキャラクターだけに、彼の再登場はファンにとって大きなサプライズとなるはずだ。

プルマンの言う「旅を再開する」という表現は、単なる顔見せ以上のものを感じさせる。懐かしいキャラクターが登場して終わりではなく、それぞれの過去や現在、そしてこれからが新たな形で描かれるのかもしれない。しかも、それが「予想外の形」だというのだから、観客の想像を超える再登場や関係性の変化、感情を揺さぶる再会が待っている可能性もある。

さらに「何度も観たくなる」という言葉も気になるところだ。『ドゥームズデイ』は、膨大なキャラクターが一堂に会するだけでなく、情報量、伏線、感情の重みが詰め込まれた作品になるのだろう。初見では驚きに圧倒され、2度目以降で細部を確かめたくなる……まさに最高のマーベル映画らしい楽しみが待っていそうだ。

リピート必至となりそうな『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日、日米同時公開。

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