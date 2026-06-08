アニプレックス、新作アニメ宣伝方法に注力 再び作品名を伏せる謎の告知！9日11時に発表へ
アニメ・ゲームなどのコンテンツを手掛けるアニプレックスは8日、謎の特設サイトをオープンさせた。カウントダウンも始まり、宣伝担当者は「あす9日午前11時に新作アニメの情報が解禁予定・・！？」と説明した。なお、同社は近年、作品名を伏せながら新作アニメ制作を告知する宣伝手法に注力している。
【動画】「変身！」アニプレックスが過去に公開した謎の新作アニメ映像
アニプレックスは近年、謎の新作アニメ特設サイトをオープンし続けており、2024年にはコードネーム「O」、同じくコードネーム「M」という新作アニメを発表。このアニメは＜物語＞シリーズの新作『＜物語＞シリーズ オフシーズン＆モンスターシーズン』だった。
また、2025年には品名を明かさず出演者4人（茅野愛衣、鈴村健一、斉藤壮馬、ファイルーズあい）を先行して発表しており、異例の告知が大きな話題となっていた（その後、作品名は『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』だと発表した）。
その後もA-1 Pictures ／ Psyde Kick Studio制作による新作オリジナルアニメーション作品も、作品名を伏せる形で「新作アニメ制作」を事前告知したいた（その後、作品名は『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』だった）。
一般的に新作アニメ発表は、コミックス新刊発売時や原作作品の記念日、大きなアニメイベントなどで会社のブース、特別ステージで大体的に発表されるが、作品名を伏せた事前告知は少ないが、アニプレックスは近年、この手法で新作アニメ発表に注目を集めさせるなど、宣伝方法に注力している。
【動画】「変身！」アニプレックスが過去に公開した謎の新作アニメ映像
アニプレックスは近年、謎の新作アニメ特設サイトをオープンし続けており、2024年にはコードネーム「O」、同じくコードネーム「M」という新作アニメを発表。このアニメは＜物語＞シリーズの新作『＜物語＞シリーズ オフシーズン＆モンスターシーズン』だった。
その後もA-1 Pictures ／ Psyde Kick Studio制作による新作オリジナルアニメーション作品も、作品名を伏せる形で「新作アニメ制作」を事前告知したいた（その後、作品名は『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』だった）。
一般的に新作アニメ発表は、コミックス新刊発売時や原作作品の記念日、大きなアニメイベントなどで会社のブース、特別ステージで大体的に発表されるが、作品名を伏せた事前告知は少ないが、アニプレックスは近年、この手法で新作アニメ発表に注目を集めさせるなど、宣伝方法に注力している。
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