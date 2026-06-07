『帰還者の魔法は特別です』第2期は10月放送開始 OPはFLOW
アニメ『帰還者の魔法は特別です』第2期が、2026年10月よりフジテレビ「＋Ultra」ほかにて放送されることが決定した。また、オープニングテーマアーティストは第1期に続きFLOWが担当する。
【画像】『帰還者の魔法は特別です』第2期の場面カット
『帰還者の魔法は特別です』は電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」で配信中のSMARTOON作品で、原作に当たるノベル版の他に、コミック版も出版されている大人気作品。2023年10月より、第1期がTOKYO MXほかにて全12話で放送された。
■FLOWコメント
第一期の「GET BACK」に続き「Sorrow」という楽曲を書き下ろさせていただきました。未来から帰還したデジール・アルマンたちの戦いが苛烈を極めていく中、本当の「悲しみ」「痛み」を知るものこそが持つ「強さ」を楽曲で表現させていただきました。彼らの物語とともに楽しんでいただければ幸いです。
【画像】『帰還者の魔法は特別です』第2期の場面カット
『帰還者の魔法は特別です』は電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」で配信中のSMARTOON作品で、原作に当たるノベル版の他に、コミック版も出版されている大人気作品。2023年10月より、第1期がTOKYO MXほかにて全12話で放送された。
■FLOWコメント
第一期の「GET BACK」に続き「Sorrow」という楽曲を書き下ろさせていただきました。未来から帰還したデジール・アルマンたちの戦いが苛烈を極めていく中、本当の「悲しみ」「痛み」を知るものこそが持つ「強さ」を楽曲で表現させていただきました。彼らの物語とともに楽しんでいただければ幸いです。
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