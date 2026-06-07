赤ちゃんとわんこの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で70万9000回再生を突破し、「優しいお兄ちゃん」「平和すぎてホッコリ」「これは許しちゃいますね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：よちよち歩きの赤ちゃんが『お風呂でイタズラ』するので、叱ろうとした結果→大型犬が…まさかの光景】

赤ちゃんがお風呂でイタズラ

Instagramアカウント「bokumarley」では、シベリアンハスキーの『おじクマ』ちゃん、『たぬきち』ちゃんの日常を紹介しています。

この日、お風呂場にいたのは、よちよち歩きの赤ちゃんとたぬきちちゃん。微笑ましい時間になるかと思いきや、赤ちゃんは突然、お湯を張った浴槽へシャンプーやボディソープのボトルをポイポイ投げ込み始めたそうです。次々と浴槽へ沈んでいくボトルたち…。

状況を理解したたぬきちちゃんは、「それはダメかも…！」と言いたげに慌てて近づき、赤ちゃんのそばをウロウロ。なんとか止めようとしていたそうですが、当の赤ちゃんはまったく気にしていなかったのだとか。むしろ楽しくなってしまったのか、イタズラは止まる気配がなかったそうです。

優しすぎる行動ホッコリ♡

赤ちゃんはすっかりポイポイ遊びに夢中。一方、どうしていいかわからなくなったたぬきちちゃんは、ついに自ら投稿主さんのところへ向かったそうです。そして上目遣いでじーっと見つめてきたのだとか。その表情はまるで、「怒らないであげて」と訴えているよう。まさかたぬきちちゃんが仲裁役になるとは思わず、思わず笑ってしまったといいます。

しかしそんな努力も知らず、赤ちゃんは終始ニコニコ。さらに驚くことに、イタズラをたぬきちちゃんのせいにするような素振りまで見せたそうです。優しすぎる大型犬と、自由すぎる赤ちゃん。ふたりの関係性が伝わる、なんとも愛おしいワンシーンだったのでした。

この投稿には、「弟のことが大好きなんだね」「何度でも見ちゃいます…」「守られていて幸せだね」など、多くのコメントが寄せられています。

仲睦まじい3兄弟

別の日、赤ちゃんの姿が見当たらず探してみると、なんとおじクマちゃんを枕代わりにしてスヤスヤ眠っていたこともあるそうです。別の日には、おじクマちゃんとたぬきちちゃんに囲まれるようにしてお昼寝。まるで自然と守られているような光景だったとか。

そんな環境で育っているからなのか、赤ちゃんは投稿主さんに叱られてもどこか余裕たっぷり。きっと「わんこたちがいるから大丈夫」と思っているのかもしれません。いつも寄り添い合う3人の仲睦まじい姿に、見ているだけで心が温まりますね。

Instagramアカウント「bokumarley」には、他にもおじクマちゃん＆たぬきちちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「bokumarley」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。