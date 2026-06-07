きょうは、関東甲信地方や東海地方で梅雨入りの発表がありました。ただ、週の中頃は、早くも梅雨の中休みとなりそうです。一方、沖縄や奄美は梅雨前線が停滞し、明後日9日(火)からは長雨となって、警報級の大雨になる恐れがあります。梅雨のない北海道でも、明日8日(月)夕方以降は雨や風が強まり、荒れた天気になるでしょう。

関東は沿岸部中心に、この先も日差し少ない

明日8日(月)は、全国的にすっきりしない天気となるでしょう。北海道や東北は断続的に雨が降りそうです。

特に北海道は、夕方以降、雨や風が強まり、9日(火)にかけて荒れた天気になるでしょう。

北陸や近畿から九州は、日本海側から雨雲が広がる見通しです。





明後日9日(火)は、東北の日本海側や北陸は、午前中を中心に雨が降り、午後も雲が多いでしょう。東北や関東から九州の太平洋側は、朝まで雨の残る所がありますが、次第に天気が回復する見込みです。10日(水)は、高気圧に覆われて広く晴れるでしょう。ただ、関東甲信の山沿いでは、午後は狭い範囲でにわか雨がありそうです。11日(木)は、高気圧の中心が次第に東へ離れるでしょう。東北の太平洋側や関東や東海では、沿岸部を中心に雲が多く、雨の降る所がありそうです。12日(金)と13日(土)は、北海道や東北、関東の太平洋側は、曇りや雨となるでしょう。北陸から九州は、日差しが届きそうです。14日(日)は、本州付近に湿った空気が流れ込み、太平洋側を中心に雲が広がりやすく、関東から九州は、午後は雨が降る所があるでしょう。また、次第に風が強まりそうです。

北海道は明日8日(月)と9日(火)は大雨や強風に注意・警戒

北海道は、明日8日(月)から9日(火)にかけて、本降りの雨が降り、次第に風も強まるでしょう。

大雨や強風に注意が必要になりそうです。



明日8日(月)は、道央や道南を中心に、夕方以降雨脚が強まるでしょう。

局地的に、道路が冠水するような雨が降り、東から南東側の山沿いを中心に大雨となりそうです。

明後日9日(火)は、道東の太平洋側にも強い雨のエリアが広がるでしょう。

また、広い範囲で風が強まり、道北では暴風が吹く可能性があります。交通機関に影響が出る所があるでしょう。



外出の予定の見直しや変更をするなど、大雨や暴風に十分注意、警戒してください。

沖縄や奄美 梅雨末期の大雨に警戒

沖縄や奄美は、向こう一週間は梅雨前線が停滞し、長雨になりそうです。



特に、明後日9日(火)から11日(木)と、13日(土)から14日(日)は、発達した雨雲がかかる予想です。

一時的な大雨だけでなく、長雨による土砂災害などにも警戒が必要になるでしょう。



いまのうちから、大雨への備えをなさってください。