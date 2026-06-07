次回サンデーPUSHスポーツは2026年6月14日（日）放送！

北中米W杯直前！本田圭佑が注目する勝利のキーマン3選手に迫る！！

ＭＣ：川島明（麒麟）

ゲスト：竹内涼真、武田修宏、玉井詩織

■W杯男・本田圭佑が注目する日本代表の勝利のキーマン3選手！

今大会、日本戦を全て解説するW杯男・本田圭佑は

「全員に期待しないと絶対日本代表は上がっていけないと思ってるので、

そんな中計算できる選手はどうしても期待してしまいますね。

サプライズを起こすっていうのが最低条件だと思います」と語る。

そんな本田圭佑が注目する堂安律・久保建英・伊東純也の３選手を徹底解剖！

■竹内涼真がサンデーPUSHスポーツ初登場！サッカー愛爆発！？

「FIFAワールドカップ2026」日本テレビ系スペシャルナビゲーターに就任した竹内涼真がサンデーPUSHスポーツに緊急参戦！

ついついPUSHボタンを強く押しすぎてしまうほど、サッカー愛が爆発！

PUSHボタン連発の展開に！？

一体何が！？

■玉井詩織が得意のけん玉を披露！！

幼少期、けん玉のとめけんを沢山練習し、得意になったという玉井。

スタジオで急遽披露することに！！

さらに、けん玉の行方がW杯の初戦を占うという展開に！？

果たしてどうなる！？