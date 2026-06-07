小川航基が語るPK戦への自信「プロに入って外したことはない」、緊張すること前提も「楽しむ方向に」
決勝トーナメントを見据え、PKへの準備も怠らない。日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)は全体練習後に行われたPK練習でも鋭いキックを披露した。プロ入り後は公式戦でPKを一度も失敗しておらず、その自信は日本代表でも健在。人生初のワールドカップを前に、一発勝負への備えを進めている。
この日は全体練習後にPK練習も行った。小川はPKに絶対的な自信を持つ。「プロに入ってからは、練習試合も含めてまだ外したことはない」(小川)。最後に失敗したのは、桐光学園高の3年生だった2015年度全国高校選手権3回戦・青森山田高戦まで遡る。この試合では試合中のPKと、2-2で突入したPK戦の両方を失敗していた。
高校卒業後はジュビロ磐田でプロの道へ進んだ。PK戦でキッカーを務めたのは、磐田に所属していた2018年の天皇杯準々決勝・ベガルタ仙台戦(△1-1/PK3-4)の1度のみ。チームは敗れたが、1人目のキッカーを務めた小川は成功を収めた。一方で試合中のPKについては数多く成功させてきた。サッカー移籍情報サイト「Transfermarkt」によると、磐田、水戸ホーリーホック、横浜FC、そして現所属のNECで成功させた数は合計16本にも及ぶ。
安定した成功率を支えているのは、技術だけではない。「どんな状況下でも自信を持ってしっかりと狙ったところに蹴れるメンタリティーが身に付いた」。それは緊張しないことではなく、緊張を受け入れる考え方だ。
「たぶん緊張しないというのは不可能に近いと思っていて。あの舞台で勝たなきゃいけない、外したらもうチームは負けるかもしれないという状況で、何も考えないで蹴れる選手はゼロに近い。その緊張したなかでどういったパフォーマンスがPKで出せるかが大事。緊張するのを落ち着かせようとするより、その緊張感を楽しむ方向に持っていければ」
日本代表は2010年南アフリカ大会、22年カタール大会の2度、ラウンド16でPK戦に泣いた。一発勝負の大舞台でPKの場面になる可能性は決して低くない。「優勝するためにはPK戦は必ず入ってくると想定していい。そのなかでその1本を決める決めないで大きく変わってくる。運じゃなくて実力だと思って、しっかりと練習したものを出せるようにしたい」。細部への準備を積み重ねながら、世界一への戦いに挑む。
(取材・文 石川祐介)
この日は全体練習後にPK練習も行った。小川はPKに絶対的な自信を持つ。「プロに入ってからは、練習試合も含めてまだ外したことはない」(小川)。最後に失敗したのは、桐光学園高の3年生だった2015年度全国高校選手権3回戦・青森山田高戦まで遡る。この試合では試合中のPKと、2-2で突入したPK戦の両方を失敗していた。
安定した成功率を支えているのは、技術だけではない。「どんな状況下でも自信を持ってしっかりと狙ったところに蹴れるメンタリティーが身に付いた」。それは緊張しないことではなく、緊張を受け入れる考え方だ。
「たぶん緊張しないというのは不可能に近いと思っていて。あの舞台で勝たなきゃいけない、外したらもうチームは負けるかもしれないという状況で、何も考えないで蹴れる選手はゼロに近い。その緊張したなかでどういったパフォーマンスがPKで出せるかが大事。緊張するのを落ち着かせようとするより、その緊張感を楽しむ方向に持っていければ」
日本代表は2010年南アフリカ大会、22年カタール大会の2度、ラウンド16でPK戦に泣いた。一発勝負の大舞台でPKの場面になる可能性は決して低くない。「優勝するためにはPK戦は必ず入ってくると想定していい。そのなかでその1本を決める決めないで大きく変わってくる。運じゃなくて実力だと思って、しっかりと練習したものを出せるようにしたい」。細部への準備を積み重ねながら、世界一への戦いに挑む。
(取材・文 石川祐介)