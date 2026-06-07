声優・黒木ほの香、結婚発表 お相手は“出演アニメの原作者”
声優の黒木ほの香が7日、自身のXを更新し、漫画『八十亀ちゃんかんさつにっき』などで知られる漫画家・安藤正基氏との結婚を発表した。安藤氏も同日に自身のXで結婚を報告し、作品に携わる者同士として新たな門出を迎えたことを明かした。
【写真あり】声優・黒木ほの香、”直筆”添えて結婚を発表
黒木は直筆署名入りの文書を公開し、「私事ですが、このたび、漫画家の安藤正基さんと結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告。「声優としてデビューしてから十年。これまで支えて下さったファンの皆様、そして日頃よりお世話になっている関係者の皆様に、心より御礼申し上げます」と感謝を伝えた。
続けて、「これからも感謝の気持ちを忘れず、出会えた作品やキャラクターのひとつひとつを大切にしながらお仕事へ向き合ってまいりますので、この先の歩みも温かく見守っていただけますと幸いです」とつづり、今後の活動への思いを記した。
一方、安藤は「私事ですが、声優の黒木ほの香さんと結婚いたしました」と報告。「作品に携わる者同士、お互いの仕事をリスペクトしより一層邁進して参ります。今後とも何卒よろしくお願いいたします」とコメントした。投稿には黒木を描いたイラストも添えられた。
2人には作品を通じた接点もある。安藤が手掛けた『八十亀ちゃんかんさつにっき』がテレビアニメ化された際、黒木は一天前紫春役として出演。同作は愛知県を舞台にしたご当地コメディとして人気を集めた。
黒木は大阪府出身。2016年にテレビアニメ『orange』で声優デビューし、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』大崎甘奈役、『けものフレンズ3』フクロオオカミ役などで知られる。2024年12月に解散した声優ユニット「サンドリオン」のメンバーとしても活動し、昨年からはフリーランスとして活動している。
安藤は1992年生まれ、愛知県出身。代表作『八十亀ちゃんかんさつにっき』のほか、『ぶんぐりころころ』などを手掛け、現在は講談社「アフタヌーン」で『モジポニカ！』を連載中。作品を通じて縁を結んだ2人の結婚発表に、ファンからは祝福の声が相次いでいる。
【写真あり】声優・黒木ほの香、”直筆”添えて結婚を発表
黒木は直筆署名入りの文書を公開し、「私事ですが、このたび、漫画家の安藤正基さんと結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告。「声優としてデビューしてから十年。これまで支えて下さったファンの皆様、そして日頃よりお世話になっている関係者の皆様に、心より御礼申し上げます」と感謝を伝えた。
一方、安藤は「私事ですが、声優の黒木ほの香さんと結婚いたしました」と報告。「作品に携わる者同士、お互いの仕事をリスペクトしより一層邁進して参ります。今後とも何卒よろしくお願いいたします」とコメントした。投稿には黒木を描いたイラストも添えられた。
2人には作品を通じた接点もある。安藤が手掛けた『八十亀ちゃんかんさつにっき』がテレビアニメ化された際、黒木は一天前紫春役として出演。同作は愛知県を舞台にしたご当地コメディとして人気を集めた。
黒木は大阪府出身。2016年にテレビアニメ『orange』で声優デビューし、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』大崎甘奈役、『けものフレンズ3』フクロオオカミ役などで知られる。2024年12月に解散した声優ユニット「サンドリオン」のメンバーとしても活動し、昨年からはフリーランスとして活動している。
安藤は1992年生まれ、愛知県出身。代表作『八十亀ちゃんかんさつにっき』のほか、『ぶんぐりころころ』などを手掛け、現在は講談社「アフタヌーン」で『モジポニカ！』を連載中。作品を通じて縁を結んだ2人の結婚発表に、ファンからは祝福の声が相次いでいる。
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