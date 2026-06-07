梅雨に行きたいと思う「岩手県の旅行先」ランキング！ 2位「龍泉洞」を抑えた1位は？【2026年調査】
長雨が続いて気持ちまで沈みがちな時期は、視界いっぱいに広がる美しい青空と澄んだ空気に癒やされる旅の計画がおすすめです。雨を忘れさせてくれるほどの開放感に満ちた、初夏に一度は訪れてみたい憧れのエリアをピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年5月25日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「岩手県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「雨が降っても関係なく行けそう」（40代女性／愛知県）、「完全な地底湖の屋内スポットなので、梅雨の強い雨の日でも天候を一切気にせず観光を楽しめるからです」（40代女性／鹿児島県）、「雨の日でも観光しやすく、神秘的な景色を楽しめそうだからです。洞窟内の青い地底湖を一度見てみたいと思っています」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
回答者からは、「美味しいお店がたくさんあってグルメ巡りを楽しめそう」（40代女性／神奈川県）、「梅雨時だからこそ涼しい気分になれる盛岡冷麺を食べたい」（30代女性／福島県）、「落ち着いた街並みと自然が調和していて、雨の日はよりしっとりした雰囲気を楽しめるからです。盛岡冷麺やカフェ巡りなど屋内でも楽しみやすく、ゆっくり過ごせそうだと思います」（20代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月25日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「岩手県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：龍泉洞／52票2位にランクインしたのは、下閉伊郡岩泉町にある日本三大鍾乳洞の一つ「龍泉洞」です。洞内は年間を通じて室温が安定しており、完全な屋内（洞窟内）空間のため梅雨の雨を完全にシャットアウトできます。世界有数の透明度を誇る「地底湖」が青くライトアップされた神秘的な光景は、雨の日の沈んだ気分を一気に吹き飛ばしてくれます。
回答者からは、「雨が降っても関係なく行けそう」（40代女性／愛知県）、「完全な地底湖の屋内スポットなので、梅雨の強い雨の日でも天候を一切気にせず観光を楽しめるからです」（40代女性／鹿児島県）、「雨の日でも観光しやすく、神秘的な景色を楽しめそうだからです。洞窟内の青い地底湖を一度見てみたいと思っています」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
1位：盛岡市／72票見事1位を獲得したのは、県庁所在地である「盛岡市」です。盛岡城跡公園の美しい新緑が梅雨の雨に映えるだけでなく、市内には歴史的なレンガ造りの建造物や美術館などの屋内見どころが豊富。さらに、雨の日でも快適に「盛岡冷麺」「じゃじゃ麺」「わんこそば」といった名物グルメの食べ歩きを楽しめる点が高評価へと繋がりました。
回答者からは、「美味しいお店がたくさんあってグルメ巡りを楽しめそう」（40代女性／神奈川県）、「梅雨時だからこそ涼しい気分になれる盛岡冷麺を食べたい」（30代女性／福島県）、「落ち着いた街並みと自然が調和していて、雨の日はよりしっとりした雰囲気を楽しめるからです。盛岡冷麺やカフェ巡りなど屋内でも楽しみやすく、ゆっくり過ごせそうだと思います」（20代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)