「可愛さW杯クラス」「足の先まで…」朝ドラ女優が日本代表アウェイユニフォーム姿を披露
女優やファッションモデルとして活躍する岡本夏美さんが4日、自身のX(@723natsumi_okmt)で日本代表のアウェイユニフォームを着た姿を披露した。
岡本さんは2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた観戦コーデ企画で『non-no web』に登場。「サッカー日本代表アウェイユニフォーム、めっちゃ可愛いです。着こなしの参考になったら嬉しいです!」と綴り、2枚の写真を掲載している。
このポストに対し、「笑顔の可愛さW杯クラス」「可愛いのハットトリック決めてらっしゃる…!!」「足の先までサムライブルー」「夏美さんが着れば何でも可愛い」と称賛の声が寄せられた。
現在27歳の岡本さんは、これまでNHK連続テレビ小説(朝ドラ)など多数のドラマや映画に出演。川崎フロンターレのサポーターとしても知られる。
岡本さんは2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた観戦コーデ企画で『non-no web』に登場。「サッカー日本代表アウェイユニフォーム、めっちゃ可愛いです。着こなしの参考になったら嬉しいです!」と綴り、2枚の写真を掲載している。
現在27歳の岡本さんは、これまでNHK連続テレビ小説(朝ドラ)など多数のドラマや映画に出演。川崎フロンターレのサポーターとしても知られる。
サッカー日本代表アウェイユニフォーム、めっちゃ可愛いです。着こなしの参考になったら嬉しいです!non-no webぜひご覧ください!https://t.co/PcPHfKu0hY— 岡本夏美 (@723natsumi_okmt) June 4, 2026
ワールドカップ2026楽しみましょう!⚽️ pic.twitter.com/dTTB7JY2yx