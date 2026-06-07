CUTIE STREETが6月5日（金）に韓国国内にて放送された音楽番組[.『MUSIC BANK』(KBS)に出演、「프리큐큐」（「ぷりきゅきゅ 韓国語 ver.）を歌唱。さらに、6月6日（土）「프리큐큐」（「ぷりきゅきゅ 韓国語 ver.）の音源を配信リリース、同日20時にミュージックビデオを公開した。

3月に韓国の人気音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）に出演した際のパフォーマンス動画がわずか3日間で300万回再生を突破し、その勢いは衰えることなく現在1290万回再生を記録。楽曲は「Spotify Viral Hits Korea」や韓国の「Instagram Viral Song」にて1位を獲得し、「Apple Music トップ100：韓国」にもランクインを果たした。

また、4月10日（金）にリリースした「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンが「Melon Daily Hot100」にランクインするなど、本国チャートにも登場。7月に韓国にて開催する単独ライブ「CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER」2DAYSのチケットが即完売するなど、韓国国内でも大きな話題を呼んでいる。

そして、6月5日（金）には、韓国の音楽番組「MUSIC BANK」（KBS）に出演し、本日配信リリースした「프리큐큐」（「ぷりきゅきゅ 韓国語 ver.）を初披露。「かわいいだけじゃだめですか？」に続き韓国語でのパフォーマンスにチャレンジし、SNSでは韓国語の歌唱や、今回の渡韓のために準備された新衣装でダンスする姿に賞賛の声が相次いでおり、YouTubeで公開されたパフォーマンス動画には韓国語のコメントが多数投稿されている。

また、6月6日（土）20時に公開された韓国語ver.のミュージックビデオは、本家ミュージックビデオをセルフオマージュ。舞台は学校、本家と同じカラフルな世界観になっているが、セットの色使いやハングルを使ったプリントシール風の落書き、プロップスなど、本家とは異なる韓国ver.ならではのかわいい表現が散りばめられている。

6月7日（日）にはLE SSERAFIMやILLITなど、韓国国内だけでなく世界で活躍するアーティストが出演する大型フェス＜2026 Weverse Con Festival＞への出演も決定している。

New Digital Single「ぷりきゅきゅ（프리큐큐）」

配信日：2026年6月6日（土）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/Pri_Kyu_Kyu_Korean_ver

＜CUTIE STREET JAPAN ARENA TOUR 2026 -AUTUMN-＞

9月23日（水・祝） 神奈川 横浜アリーナ

9月29日（火） 東京 有明アリーナ

9月30日（水） 東京 有明アリーナ

10月3日（土） 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

10月4日（日） 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

10月28日（水） 福岡 マリンメッセ福岡A館

10月29日（木） 福岡 マリンメッセ福岡A館

10月31日（土） 兵庫 神戸ワールド記念ホール

11月1日（日） 兵庫 神戸ワールド記念ホール

11月14日（土） 広島 広島グリーンアリーナ

11月15日（日） 広島 広島グリーンアリーナ

11月28日（土） 愛知 IGアリーナ

11月29日（日） 愛知 IGアリーナ

公式サイト：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/autumntour