すみれ、爽やか新ヘア＆美ウエスト披露「ナチュラルなのに色気がある」「ヘルシーでかっこいい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/07】モデルのすみれが6月6日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を披露した。
【写真】石田純一の美人娘「綺麗すぎて見惚れる」新ヘア＆美ウエスト披露
すみれは、髪を切る絵文字を添えて写真を投稿。これまでのストレートロングヘアから、顔周りに動きを付けたレイヤーカットに、ゆるやかなウェーブを合わせた新ヘアスタイルを披露した。手編み風のホルターネックのショート丈トップスと相まって、ヘルシーで爽やかな雰囲気を見せている。
この投稿に、ファンからは「美しさが更新されてる」「ナチュラルなのに色気があるヘアスタイル」「綺麗すぎて見惚れる」「夏っぽくて爽やか」「ヘルシーでかっこいい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆すみれ、ヘアカット姿公開
すみれは、髪を切る絵文字を添えて写真を投稿。これまでのストレートロングヘアから、顔周りに動きを付けたレイヤーカットに、ゆるやかなウェーブを合わせた新ヘアスタイルを披露した。手編み風のホルターネックのショート丈トップスと相まって、ヘルシーで爽やかな雰囲気を見せている。
◆すみれの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美しさが更新されてる」「ナチュラルなのに色気があるヘアスタイル」「綺麗すぎて見惚れる」「夏っぽくて爽やか」「ヘルシーでかっこいい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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