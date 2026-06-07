すみれ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/07】モデルのすみれが6月6日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を披露した。

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◆すみれ、ヘアカット姿公開


すみれは、髪を切る絵文字を添えて写真を投稿。これまでのストレートロングヘアから、顔周りに動きを付けたレイヤーカットに、ゆるやかなウェーブを合わせた新ヘアスタイルを披露した。手編み風のホルターネックのショート丈トップスと相まって、ヘルシーで爽やかな雰囲気を見せている。

◆すみれの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美しさが更新されてる」「ナチュラルなのに色気があるヘアスタイル」「綺麗すぎて見惚れる」「夏っぽくて爽やか」「ヘルシーでかっこいい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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