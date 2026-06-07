特殊詐欺で有罪の俳優・声優、池田純矢が長文メッセージ・現状報告・本名で「お願い」 ゴーカイジャー＆あんスタなど出演
特殊詐欺に加担したとして2023年10月に逮捕され、その後有罪判決を受けた池田純矢受刑者が7日、自身のXを更新し、長文メッセージを発信した。
【画像】池田純矢「何とか日々を生きています」長文メッセージ全文
「続・今でもファンで居てくれるあなたへ」と題し、2枚、1000字超にわたり、心境と現状をしたためた。
その中では「お久しぶりです。池田純矢です。随分と時間が経ってしまいましたがお元気でしょうか？楽しい毎日を送れていますか？僕の方はと言うと…。とても“元気です”と言える状況ではありませんが、それでも何とか日々を生きています。山形に来て2度目の冬（極寒!!）を越し、2度目の夏（酷暑!!） を迎えようとしています」と報告。
「3年、4年なんてあっと言う間さ、なんて思っていたけれど、ここでの生活は想像以上に厳しいです。心が折れる事ばかり。だけど、少し考え方が変わってきたようにも思います」とし、被害者への謝罪を連ねた。
その上で「この罪が消える事はないのかも知れないけれど、少しでも認めて貰えるように、うんと頑張ります。だから、待っていてくれると嬉しいです」とし、「ここでひとつ、僕からのお願いがあります。それは、今再び『お手紙を書いて下さい』と言う事です。誰かに頼れるなら、弱音を吐いても良いなら、それは今。あと半分を乗り越える為の力を僕に下さい」「孤独は辛い。少しでも未来に希望を持っていたい。何より…忘れられる事が怖いんです」と吐露。
手紙の宛先を伝え、PSでは「本名は“下垣内“なんて名前だけど、出来れば今後も『池田純矢』と呼んでくれると嬉しいです」と記した。
池田は、2011年のスーパー戦隊シリーズ『海賊戦隊ゴーカイジャー』などで人気を集め、『あんさんぶるスターズ！』などの声優も務めた。脚本家・演出家として作品も発表した。
【画像】池田純矢「何とか日々を生きています」長文メッセージ全文
「続・今でもファンで居てくれるあなたへ」と題し、2枚、1000字超にわたり、心境と現状をしたためた。
その中では「お久しぶりです。池田純矢です。随分と時間が経ってしまいましたがお元気でしょうか？楽しい毎日を送れていますか？僕の方はと言うと…。とても“元気です”と言える状況ではありませんが、それでも何とか日々を生きています。山形に来て2度目の冬（極寒!!）を越し、2度目の夏（酷暑!!） を迎えようとしています」と報告。
その上で「この罪が消える事はないのかも知れないけれど、少しでも認めて貰えるように、うんと頑張ります。だから、待っていてくれると嬉しいです」とし、「ここでひとつ、僕からのお願いがあります。それは、今再び『お手紙を書いて下さい』と言う事です。誰かに頼れるなら、弱音を吐いても良いなら、それは今。あと半分を乗り越える為の力を僕に下さい」「孤独は辛い。少しでも未来に希望を持っていたい。何より…忘れられる事が怖いんです」と吐露。
手紙の宛先を伝え、PSでは「本名は“下垣内“なんて名前だけど、出来れば今後も『池田純矢』と呼んでくれると嬉しいです」と記した。
池田は、2011年のスーパー戦隊シリーズ『海賊戦隊ゴーカイジャー』などで人気を集め、『あんさんぶるスターズ！』などの声優も務めた。脚本家・演出家として作品も発表した。