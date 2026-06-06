「実父の通夜より嵐のライブ」を選ぶ妻が、結局行ったのは…SNSで激論になった“趣味か家庭か”問題
これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
「実父のお通夜より、嵐のラストライブを優先するのはアリか？」
SNSで論争となったこの話題、あなたはどう思いますか？ 今回は“趣味と家族・結婚”について考えてみます。
◆嵐のラストライブか、実父のお通夜か
今年5月末、アイドルグループ・嵐が活動を終了したタイミングで、あるSNS投稿が大きな話題となりました。投稿したのは嵐ファンの妻を持つ男性です。
妻の父親が亡くなり、通夜が嵐の解散ライブ最終日（31日）と重なったため、「妻が『ライブには行きたいから、通夜は欠席して葬儀だけ出席する。通夜はお願い』と言い出した。あり得ない！」……という内容でした（事実なのかネタなのかはさておき）。
現在、投稿は削除されていますが、「親の通夜と推しの解散ライブ、どちらを優先すべきか」という議論が広がったのです。
事情を補足すると、妻は「5月31日だけは避けてほしい」と喪主である兄に伝えていたものの、兄の判断や火葬場など日程調整の都合で、31日になったとされています。
◆ライブ支持派「解散ライブは一度きり」
SNS上でライブ参加を支持する人たちは、「普通のライブではなく、最後のライブ」という点を重視していました。実業家のひろゆき氏もXで、「死にそうだから病院に行くのは重要だけれど、お通夜はただの儀式だから優先度は高くない」と投稿しています。
●ライブ支持派の声
・生涯で一度しかない解散ライブ
・嵐の解散ライブはチケット入手が極めて困難だった（特に5月31日は）
・通夜と葬儀があるのだから片方に出ればよい
・通夜に出ても、亡くなった人が生き返るわけじゃない
・私が親なら、生きている子の人生を優先して欲しい
・本人が、前からその日は難しいと伝えていたのに配慮されなかった
また、ライブに行くこと自体よりも、夫がSNSに投稿したことや、家族間の調整不足を問題視する人も少なくありませんでした（夫は、あまりの反響に驚き、反省したそうです）。
◆通夜優先派「趣味を優先するのは無責任」
これに対し、「通夜を優先すべき」「ライブ優先なんてあり得ない」という意見も多く見られました。
●「通夜に出るべき」派の主な声
・趣味より、親の通夜を優先するのは当然
・冠婚葬祭をないがしろにすると後々も常識がないと思われ続ける
・葬儀準備の負担や手続きを押し付けてライブに行くのは無責任
・非常識で社会性に欠ける、幼い
・代理がいない仕事ならまだしも、趣味ならあり得ない
また、「もし中年男性が女性アイドルの卒業ライブを理由に、親の通夜を欠席すると言ったら、世間はどう見るだろうか。こんなにライブ擁護派はいないはず」といった指摘もありました。
ライブに行く自由は認めつつも、「家族より趣味を優先する非常識さを受け入れて、批判も覚悟でライブに行けばいい」という折衷的な意見や、「親との関係性は家庭によって違う」という声もあり、単純に善悪で割り切れない問題でもあります。
◆婚活では、趣味そのものより「優先順位」が焦点に
「推し活」をしている人は、今や珍しくありません。私の相談者でも、アイドルやアニメ、ゲームなどの趣味を持つ人同士が結婚するケースもあります。
そのため、推し活や熱心な趣味活動をしていること自体が、婚活でマイナスになることはほぼないでしょう。
ただし、お金や時間の大部分を趣味に使っている場合は話が別です。子どもが生まれたらお金も時間も必要になってきますし、親戚付き合いも増えます。収集しているグッズがある場合、収納スペースの問題もでてきます。
「実父のお通夜より、嵐のラストライブを優先するのはアリか？」
SNSで論争となったこの話題、あなたはどう思いますか？ 今回は“趣味と家族・結婚”について考えてみます。
今年5月末、アイドルグループ・嵐が活動を終了したタイミングで、あるSNS投稿が大きな話題となりました。投稿したのは嵐ファンの妻を持つ男性です。
妻の父親が亡くなり、通夜が嵐の解散ライブ最終日（31日）と重なったため、「妻が『ライブには行きたいから、通夜は欠席して葬儀だけ出席する。通夜はお願い』と言い出した。あり得ない！」……という内容でした（事実なのかネタなのかはさておき）。
現在、投稿は削除されていますが、「親の通夜と推しの解散ライブ、どちらを優先すべきか」という議論が広がったのです。
事情を補足すると、妻は「5月31日だけは避けてほしい」と喪主である兄に伝えていたものの、兄の判断や火葬場など日程調整の都合で、31日になったとされています。
◆ライブ支持派「解散ライブは一度きり」
SNS上でライブ参加を支持する人たちは、「普通のライブではなく、最後のライブ」という点を重視していました。実業家のひろゆき氏もXで、「死にそうだから病院に行くのは重要だけれど、お通夜はただの儀式だから優先度は高くない」と投稿しています。
●ライブ支持派の声
・生涯で一度しかない解散ライブ
・嵐の解散ライブはチケット入手が極めて困難だった（特に5月31日は）
・通夜と葬儀があるのだから片方に出ればよい
・通夜に出ても、亡くなった人が生き返るわけじゃない
・私が親なら、生きている子の人生を優先して欲しい
・本人が、前からその日は難しいと伝えていたのに配慮されなかった
また、ライブに行くこと自体よりも、夫がSNSに投稿したことや、家族間の調整不足を問題視する人も少なくありませんでした（夫は、あまりの反響に驚き、反省したそうです）。
◆通夜優先派「趣味を優先するのは無責任」
これに対し、「通夜を優先すべき」「ライブ優先なんてあり得ない」という意見も多く見られました。
●「通夜に出るべき」派の主な声
・趣味より、親の通夜を優先するのは当然
・冠婚葬祭をないがしろにすると後々も常識がないと思われ続ける
・葬儀準備の負担や手続きを押し付けてライブに行くのは無責任
・非常識で社会性に欠ける、幼い
・代理がいない仕事ならまだしも、趣味ならあり得ない
また、「もし中年男性が女性アイドルの卒業ライブを理由に、親の通夜を欠席すると言ったら、世間はどう見るだろうか。こんなにライブ擁護派はいないはず」といった指摘もありました。
ライブに行く自由は認めつつも、「家族より趣味を優先する非常識さを受け入れて、批判も覚悟でライブに行けばいい」という折衷的な意見や、「親との関係性は家庭によって違う」という声もあり、単純に善悪で割り切れない問題でもあります。
◆婚活では、趣味そのものより「優先順位」が焦点に
「推し活」をしている人は、今や珍しくありません。私の相談者でも、アイドルやアニメ、ゲームなどの趣味を持つ人同士が結婚するケースもあります。
そのため、推し活や熱心な趣味活動をしていること自体が、婚活でマイナスになることはほぼないでしょう。
ただし、お金や時間の大部分を趣味に使っている場合は話が別です。子どもが生まれたらお金も時間も必要になってきますし、親戚付き合いも増えます。収集しているグッズがある場合、収納スペースの問題もでてきます。