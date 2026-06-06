ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「え…今なんて言った？」仲良しママ友が急に別人のよう…子どもの関… 「え…今なんて言った？」仲良しママ友が急に別人のよう…子どもの関係も崩壊寸前に!? その理由は… 「え…今なんて言った？」仲良しママ友が急に別人のよう…子どもの関係も崩壊寸前に!? その理由は… 2026年6月6日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 親の行動一つで、子どもの人間関係が大きく変わってしまう…これ以上のエスカレーションはなんとしても避けたいですね。でも、ママ友のマウント行為は止まる気配がなく…。その後の展開は、誰もが予想しなかった方向へと向かっていくのです。>>【まんが】マウントが止まらないママ(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】マウントが止まらないママ “もう会えない人”の話を聞いて気づいた“まだチャンスがある”という現実【夫から脱却できますか？ Vol.147】 「治療費を払わせてください」親友が秒で“この人いい人認定”優しさがレベチすぎた【裏切りには代償を Vol.108】