今回は、夫のありえない発言に離婚を決めたエピソードを紹介します。

いつもむすっとして偉そうな夫に限界…

「結婚後、モラハラ男になった夫。夫婦共働きなのに家事は一切せず、私の料理にケチばかりつけ、褒めることもありません。食事中はずっとスマホをいじっていて、私と目も合わせず、いつもむすっとしています。夫には『早く子どもを作りたい』と言われますが、とてもそんな気にはなれませんでした。

そんなある日、結婚記念日だったので、時間をかけて夫の好きな料理を作り、夫の好きなお酒も買ってきたんです。しかし夫はありがとうも言わず、どうでもよさそうな表情のまま、私と会話もせずテレビを見ようとしました。ムカッとした私は、『味はどう？ 一生懸命作ったんだけど』と聞いたのですが、『不味かったら残してるだろ？』『いちいちうるせーんだよ！』と怒鳴られ、唖然としました。

これまでずっと夫に我慢してきましたが、ついに限界を迎え、離婚を決意しました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ この言葉はきついですよね。もうこの人と一緒にやっていけないと思う気持ちも理解できます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。