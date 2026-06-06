元AKB48メンバー、ミニスカからほっそり美脚披露「脚の長さ異次元」「眩しすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/06】元AKB48の田野優花が6月4日までに、自身のInstagramを更新。黒のミニスカートを合わせたコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元AKB「脚の長さ異次元」ほっそり美脚披露
田野は、屋内で撮影されたショットを複数枚投稿。黒のジップアップパーカーに同色のミニスカート、足元に厚底ブーツを合わせたオールブラックの服装で、ミニスカートから覗くスラリと伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿には「ミニスカ姿の美脚が眩しすぎる」「オールブラックの着こなしが本当にお洒落」「スタイル抜群」「自然な表情が素敵」「脚の長さ異次元」「憧れの美脚」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB「脚の長さ異次元」ほっそり美脚披露
◆田野優花、ミニスカから美脚スラリ
田野は、屋内で撮影されたショットを複数枚投稿。黒のジップアップパーカーに同色のミニスカート、足元に厚底ブーツを合わせたオールブラックの服装で、ミニスカートから覗くスラリと伸びた美しい脚が際立っている。
◆田野優花の投稿に反響
この投稿には「ミニスカ姿の美脚が眩しすぎる」「オールブラックの着こなしが本当にお洒落」「スタイル抜群」「自然な表情が素敵」「脚の長さ異次元」「憧れの美脚」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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