暑い季節にぴったりの爽やかなスイーツが、銀座コージーコーナーから登場します。2026年7月4日（土）より、「カルピス」ブランドとのコラボレーションによる「カルピス®チーズスフレ」と「ジャンボシュークリームカルピス®」を期間限定で販売。今年は昨年好評だったシュークリームに加え、新たにチーズスフレも仲間入り。甘ずっぱく爽やかな「