くまモンに会える場所として2013年にオープンした「くまモンスクエア」が、6月5日来館者数450万人を迎え、「ご本人」ならぬ「ご本クマ」の登場で、会場には歓声が響き渡りました。

【写真を見る】来館450万人目にくまモンから「あつ～いハグ」 白ジャケット姿で多言語のスペシャル曲を初披露

記者「イベント開始まで30分を切りました。中にはこんなにたくさんのファンが駆けつけています」

帽子やバッグなどのくまモングッズを身に着けた人や、わが子のように大事そうに抱きかかえる人も…。

来館者

「わくわくしています。今か今かと」

「楽しみです」

グッズ身にまとう熱烈ファンも

ファン歴10年以上という熱烈ファンは盛り上がる準備万端なようです。

「暑いし（うちわを）持ってきたけれど、あわよくば（うちわには『エアハグして』の文字）」

――どんな姿を見たい？

「いつものようにかわいくて、いたずらっぽいやんちゃっぽいステージを見たい」

みなさんのお目当ては、もちろん！

「せーの、くまモーン！！」

「くまモン」は記念の日にふさわしい白のジャケットと赤のちょうネクタイ姿で登場。会場にいる全員でクラッカーを鳴らして節目を祝いました。

記念すべき450万人目は、くまモンに会うため、はるばる広島から友人と訪れた坂本世利恵さん。

特別な盾とくまモンからのあつ～いハグがプレゼントされました。

来館者の6割が海外客

くまモンスクエアでは近年、東アジアを中心に海外からの観光客も増えていて、今では来館者の6割近くを占めていることから、今日はさまざまな言語を織り交ぜたスペシャルバージョンの曲を初披露。軽快なステップで訪れたファンたちを魅了しました。