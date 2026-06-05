前島亜美『才女のお世話』旭可憐役でEDも担当「ブースの中もとても平和で穏やか」
アニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』（7月4日放送）のエンディングテーマを前島亜美が担当することが発表された。さらに、旭可憐役も前島が演じることが決定した。
【画像】超ミニスカ！前島亜美が演じるキャラ・旭可憐の設定画
エンディングテーマは前島の「完璧じゃないわたし」に決定。前島からは「個人的に初となるタイアップ作品での作詞も担当」と、エンディングテーマについてのアーティストコメントも寄せた。
■前島亜美コメント
Q１. 本作の魅力をお聞かせいただけますでしょうか。
高嶺の花だらけな学院の物語ですが、魅力的なヒロイン達がとにかく個性豊か、色彩豊かで、クスッと笑える点もあり、肩の力をぬいて癒されながら楽しめる作品ではないかと思います。アフレコ期間、ブースの中もとても平和で穏やかで、素敵な声優陣の皆さまとご一緒できて嬉しかったですし、そんな現場の空気感も、作品の柔らかなあたたかみとして現れているのではと思います。ぜひ毎週ご覧いただきたいです。
Q２. キャラクターを演じるにあたっての意気込みを教えていただけますでしょうか。
可憐ちゃんはなんといっても周りをパッと照らす華やかな明るさが魅力なので、高嶺の花である此花さんや天王寺さん都島さんに対しても壁を作ることなくフラットに会話できるよう心がけました。友成くんに対しても積極的に輪へ入れるよう背中を押したり、とても心優しい子だなと演じていて感じました。アフレコ中、声優陣の皆さまに「旭と大正がいると安心するね」と言っていただけたことがとても嬉しかったです。
■キャスト
友成伊月：上村祐翔
此花雛子：小原好美
天王寺美麗：大西沙織
都島成香：土屋李央
鶴見静音：小清水亜美
旭可憐：前島亜美
此花華巌：子安武人
【画像】超ミニスカ！前島亜美が演じるキャラ・旭可憐の設定画
エンディングテーマは前島の「完璧じゃないわたし」に決定。前島からは「個人的に初となるタイアップ作品での作詞も担当」と、エンディングテーマについてのアーティストコメントも寄せた。
Q１. 本作の魅力をお聞かせいただけますでしょうか。
高嶺の花だらけな学院の物語ですが、魅力的なヒロイン達がとにかく個性豊か、色彩豊かで、クスッと笑える点もあり、肩の力をぬいて癒されながら楽しめる作品ではないかと思います。アフレコ期間、ブースの中もとても平和で穏やかで、素敵な声優陣の皆さまとご一緒できて嬉しかったですし、そんな現場の空気感も、作品の柔らかなあたたかみとして現れているのではと思います。ぜひ毎週ご覧いただきたいです。
Q２. キャラクターを演じるにあたっての意気込みを教えていただけますでしょうか。
可憐ちゃんはなんといっても周りをパッと照らす華やかな明るさが魅力なので、高嶺の花である此花さんや天王寺さん都島さんに対しても壁を作ることなくフラットに会話できるよう心がけました。友成くんに対しても積極的に輪へ入れるよう背中を押したり、とても心優しい子だなと演じていて感じました。アフレコ中、声優陣の皆さまに「旭と大正がいると安心するね」と言っていただけたことがとても嬉しかったです。
■キャスト
友成伊月：上村祐翔
此花雛子：小原好美
天王寺美麗：大西沙織
都島成香：土屋李央
鶴見静音：小清水亜美
旭可憐：前島亜美
此花華巌：子安武人
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