仏のテーマパークでNARUTO効果 来園者数が大幅増 螺旋丸体感のアトラクションや九尾のジェットコースター人気
南フランスのテーマパーク『パルク・スピルー・プロヴァンス』で4月にオープンしたアニメ『NARUTO - ナルト -』の木ノ葉隠れの里を再現した遊び施設『NARUTO - 木ノ葉ランド』が人気を集めている。同園の4月の来園者数は前年同月（2025年4月）比で67.7％増と大幅に増加。『NARUTO - 木ノ葉ランド』が大きく貢献したという。
【写真】おもしろそう！螺旋丸をイメージした旋回アトラクション
このエリアは、岸本斉史氏原作の漫画で世界累計発行部数2億5000万部を突破した『NARUTO - ナルト -』の世界観を再現。年間60万人の来場を目指す南フランスのレジャー拠点『パルク・スピルー・プロヴァンス』の新たな目玉として誕生した。
広さは1.5ヘクタールで、エリア内には、最高時速75キロ、250メートルの逆走も体験できるスリル満点のコースター『九尾アンチェインド』や、主人公・うずまきナルトの術「螺旋丸（らせんがん）」を体感できる旋回アトラクション『螺旋丸チャクラ・ローテーション』などのアトラクションがある。木ノ葉隠れの里を見守る「火影岩（ほかげいわ）」や、火影屋敷をイメージした限定グッズショップもあり、作品への没入感を味わえる工夫が凝らされている。
テレビ東京ホールディングスによると、関連グッズの売上も絶好調で、各種メディアでも取り上げられているという。現地時間の6月4日には、フランス国内外のパートナー企業をはじめとする関係者を集めたオープニングセレモニーが開催。新エリアの門出を祝った。
【写真】おもしろそう！螺旋丸をイメージした旋回アトラクション
このエリアは、岸本斉史氏原作の漫画で世界累計発行部数2億5000万部を突破した『NARUTO - ナルト -』の世界観を再現。年間60万人の来場を目指す南フランスのレジャー拠点『パルク・スピルー・プロヴァンス』の新たな目玉として誕生した。
テレビ東京ホールディングスによると、関連グッズの売上も絶好調で、各種メディアでも取り上げられているという。現地時間の6月4日には、フランス国内外のパートナー企業をはじめとする関係者を集めたオープニングセレモニーが開催。新エリアの門出を祝った。
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