U18日本代表、アジア杯東アジア地区予選2試合目は韓国に敗戦…本田蕗以がチーム最多21得点

6月4日、福岡第一高等学校 第一薬科大学内 都築褚助記念体育館で「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」が行われ、男子U18日本代表が韓国代表との第2戦に臨んだ。

日本は2点ビハインドで迎えた第1クォーター開始33秒から本田蕗以（福岡大学附属大濠高校）が連続得点を挙げ、同3分51秒に櫻井照大（福岡大附属大濠）の得点で4点リード。しかし、0－11のランを許すと、5点ビハインドで最初の10分間を終えた。

第2クォーターは7点ビハインドで迎えた開始2分35秒に中村文哉（福岡大附属大濠）の3ポイントシュート、本田と佐藤翔真（黒沢尻工業高校）の連続得点で同点。点の取り合いに持ち込んだものの、前半終了間際に得点を与え、31－37でハーフタイムに突入した。

残り3分19秒に18点差をつけられた第3クォーターだったが、久我祐仁（福岡第一高校）が3ポイントを沈めると、白谷柱誠ジャック（福岡大附属大濠）、マクミランアレックス（沖縄水産高校）の得点で肉薄した。

12点ビハインドで突入した第4クォーターは櫻、白谷の得点で始まり、開始2分3秒にマクミランのレイアップで8点差。それでも、逆転できずにいると、韓国の勢いを止められず、最終スコア69－83で敗れた。

日本は本田が37分55秒の出場で21得点、白谷が37分31秒の出場で20得点9リバウンド2ブロックを記録。マクミランが9得点13リバウンド2スティール3ブロック、久我と櫻井がともに7得点を挙げた。

上位4チームに与えられる本戦出場権獲得は次戦以降に持ち越し。なお、残りは2試合で、6日にチャイニーズ・タイペイ代表、7日に中国代表と対戦する。

■試合結果



韓国 83－69 日本



KOR｜19｜18｜20｜26｜＝83



JPN｜14｜17｜14｜24｜＝69

【動画】韓国vs日本をフルゲームでチェック