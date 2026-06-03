¸©¤¬¥È¥é¥Ã¥¯±¿Á÷»ö¶È¼ÔÃÄÂÎ¤ÈºÒ³²¶¨Äê¡¡¡ÖÊªÎ®¤Î¥×¥í¡×¤¬»Ù±çÊª»ñµòÅÀ¤Î±¿±Ä¤äÍ¢Á÷¤òÃ´¤¦
ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤ÎÊª»ñÍ¢Á÷µòÅÀ¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¸©¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤ÀAZ-COM¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢¸©Æâ¤ª¤è¤½20¼Ò¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ2800¼Ò°Ê¾å¤ÎÃæ¾®¥È¥é¥Ã¥¯±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ï»³¸ý¤¤é¤éÇîµÇ°¸ø±à¤Ê¤É6¤«½ê¤ò¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¤Î»Ù±çÊª»ñ¤Î¼õ¤±Æþ¤ìµòÅÀ¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª»ñ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÀÑ¤ß¹þ¤ß¤ä³Æ»ÔÄ®¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¤òÊªÎ®¤Î¥×¥í¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊAZ-COM¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ Î©ß·¾¡ÈþGM)
¡Ö¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤ë¿Í¤ò¸©¤Î´íµ¡´ÉÍýÃ´Åö¼Ô¤ÎÏÆ¤Ë¤Ä¤±¡¢µß±çÊª»ñ¤ò¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Äó°Æ¤·¡¢¸½¾ì¤ËÍî¤È¤¹¡×
(¸©ÁíÌ³Éô¡¡Âç·§ÃÒÈþÉôÄ¹¡Ë
¡ÖÀìÌç²È¤¬¤¤¤ë¤È¿´¶¯¤¤¡£Ì±´Ö¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ´±Ì±Ï¢·È¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×
AZ-COM¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÏÁ´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤È½ç¼¡¡¢¶¨ÄêÄù·ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£