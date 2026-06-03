¡¡¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(UFA)¤Ï2Æü¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕ¤ËÎ×¤à¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥óÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼26¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢Í½Áª¸å¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥ó¥Ê¥Ð¡¼¥í´ÆÆÄ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏFW¥¨¥ë¥É¥ë¡¦¥·¥ç¥à¥í¥É¥Õ(¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¡¦¥Ð¥·¥ã¥¯¥·¥§¥Ò¥ë)¤äFW¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥»¥ë¥²¥¨¥Õ(¥Ú¥ë¥»¥Ý¥ê¥¹)¡¢MF¥ª¥¿¥Ù¥¯¡¦¥·¥å¥¯¥í¥Õ(¥Ð¥Ë¡¼¥ä¡¼¥¹)¤é·Ð¸³Ë­ÉÙ¤ÊÁª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢½é¤Î¥¦¥º¥Ù¥¯¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃíÌÜDF¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥Õ¥µ¥Î¥Õ(¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C)¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£

¡¡ËÜÂç²ñ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×K¤ËÆþ¤ë¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¤Ï¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£

¢¦GK

1 ¥¦¥È¥­¥ë¡¦¥æ¥¹¥Ý¥Õ(¥Ê¥Õ¥Ð¥Û¡¼¥ë)

12 ¥¢¥Ö¥É¥¥¥ô¥©¥Ò¥É¡¦¥Í¥Þ¥È¥Õ(¥Ê¥µ¥Õ)

16 ¥Ü¥Æ¥£¥é¥ê¡¦¥¨¥ë¥¬¥·¥§¥Õ(¥Í¥Õ¥Á)

¢¦DF

25 ¥¢¥Ð¥º¥Ù¥¯¡¦¥¦¥ë¥Þ¥µ¥ê¥¨¥Õ(AGMK)

24 ¥Ù¥Õ¥ë¥º¡¦¥«¥ê¥â¥Õ(¥¹¥ë¥Û¥ó)

26 ||¥¸¥ã¥Û¥ó¥®¥ë¡¦¥¦¥í¥¾¥Õ}}(¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥µ¥Þ¥ë¥«¥ó¥É)

15 ¥¦¥Þ¥ë¡¦¥¨¥·¥å¥à¥í¥É¥Õ(¥Ê¥µ¥Õ)

13 ¥·¥§¥ë¥¾¥É¡¦¥Ê¥¹¥ë¥é¥¨¥Õ(¥Ê¥µ¥Õ)

4 ¥Õ¥¡¥ë¡¼¥Õ¡¦¥µ¥¤¥Õ¥£¥¨¥Õ(¥Í¥Õ¥Á)

3 ¥Û¥¸¥ã¥¯¥Ð¥ë¡¦¥¢¥ê¥è¥Î¥Õ(¥Ñ¥Õ¥¿¥³¡¼¥ë)

18 ¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¡¼¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¥¨¥Õ(¥Ç¥£¥Ð)

5 ¥ë¥¹¥¿¥à¡¦¥¢¥·¥å¥ë¥Þ¥È¥Õ(¥¨¥¹¥Æ¥°¥é¥ë)

2 ¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥Õ¥µ¥Î¥Õ(¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£)

¢¦MF

23 ¥·¥§¥ë¥¾¥É¡¦¥¨¥µ¥Î¥Õ(¥Ö¥Ï¥é)

8 ¥¸¥ã¥à¥·¥É¡¦¥¤¥¹¥«¥ó¥Ç¥í¥Õ(¥Í¥Õ¥Á)

6 ¥¢¥¯¥Þ¥ë¡¦¥â¥º¥´¥Ü¥¤(¥Ñ¥Õ¥¿¥³¡¼¥ë)

9 ¥ª¥Ç¥£¥ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥à¥í¥Ù¥³¥Õ(¥È¥é¥¯¥È¥ë)

10 ¥¸¥ã¥í¥ê¥Ç¥£¥ó¡¦¥Þ¥·¥ã¥ê¥Ý¥Õ(¥¨¥¹¥Æ¥°¥é¥ë)

19 ¥¢¥¸¥º¥¸¥ç¥ó¡¦¥¬¥Ë¥¨¥Õ(¥¢¥ë¥Ð¥¿¥¨)

7 ¥ª¥¿¥Ù¥¯¡¦¥·¥å¥¯¥í¥Õ(¥Ð¥Ë¡¼¥ä¡¼¥¹)

22 ¥¢¥Ü¥¹¥Ù¥¯¡¦¥Õ¥¡¥¤¥º¥é¥¨¥Õ(¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¡¦¥Ð¥·¥ã¥¯¥·¥§¥Ò¥ë)

¢¦FW

14 ¥¨¥ë¥É¥ë¡¦¥·¥ç¥à¥í¥É¥Õ(¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¡¦¥Ð¥·¥ã¥¯¥·¥§¥Ò¥ë)

21 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥»¥ë¥²¥¨¥Õ(¥Ú¥ë¥»¥Ý¥ê¥¹)

11 ¥ª¥¹¥È¥ó¡¦¥¦¥ë¥Î¥Õ(¥Ú¥ë¥»¥Ý¥ê¥¹)

17 ¥É¥¹¥È¥ó¥Ù¥¯¡¦¥Ï¥à¥À¥â¥Õ(¥Ñ¥Õ¥¿¥³¡¼¥ë)

20 ¥¢¥¸¥º¥Ù¥¯¡¦¥¢¥â¥Î¥Õ(¥Ö¥Ï¥é)