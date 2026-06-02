32ºÐ¤Î¸µ¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¥«¥é¥¹¥³¡¢¥µ¥¦¥¸1Éô¥¢¥ë¡¦¥·¥ã¥Ð¥Ö¤È1Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤¬·èÄê

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El Capitano stays till 2027 🤘🏻— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) June 1, 2026
The story continues 🤍🖤#YallaShabab 🦁 pic.twitter.com/h9bCZFTx8N