台風6号は、今夜(2日夜〜3日午前)にかけて本州の南岸を東へ進み、九州〜関東に最も接近する見込みです。台風の北側には梅雨前線が停滞しているため、台風本体の雨雲が近づく前から滝のような雨が降り、九州南部、四国、近畿、東海では線状降水帯が発生するおそれがあります。四国〜近畿、東海では、夜の暗い時間に大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。夜間の災害対策ポイントをまとめました。

台風6号の進路

台風6号は、今日2日午後3時には種子島の西北西にあって、1時間におよそ35キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は980hPa、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。



2日午前9時には、風速25メートル以上の暴風域はなくなりましたが、風速15メートル以上の強風域が奄美〜九州、中国、四国の一部にかかっています。



台風は、同じような勢力を保ちながら2日夜には九州南部にかなり接近して進む見込みです。3日には本州の南岸を東北東へ進み、四国〜近畿、東海は夜の暗い時間、関東は3日(水)朝の通勤・通学の時間帯が雨や風のピークとなるため、今日2日(火)は暗くなる前に停電への備えなど早めに対策をとりましょう。

線状降水帯が発生する可能性も

今日2日は四国で梅雨入りとなりましたが、梅雨前線が九州、四国を通って日本の南に延びていて、台風の北東側を東進する見込みです。台風+前線は大雨のパターンです。九州〜関東の太平洋側では平野部でも滝のような雨が降り、特に、南東に開けた山沿いでは、6月平年の1か月分を上回る記録的な大雨がたった一日でザッと降るおそれがあるため土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重な警戒が必要です。



東海地方、近畿地方、四国地方、九州南部では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。



線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は以下のとおりです。

(東海地方)静岡県 3日明け方から昼前にかけて

(東海地方)愛知県 3日未明から朝にかけて

(東海地方)三重県 2日夜遅くから3日朝にかけて

(近畿地方)奈良県 2日夜遅くから3日明け方にかけて

(近畿地方)和歌山県 2日夜遅くから3日明け方にかけて

(四国地方)徳島県 2日夜のはじめ頃から3日未明にかけて

(四国地方)高知県 2日夜のはじめ頃から3日未明にかけて

(九州南部)宮崎県 2日夕方



大雨に対する心構えを一段高めていただき、地元気象台が段階的に発表する防災気象情報やキキクル(危険度分布)等の情報を確認してください。

夜間の避難はかえって危険な場合も 垂直避難を!

すでに雨が強まっているなど、どうしても避難場所への移動が困難な場合は、近くの頑丈な建物の2階以上へ移るのも、選択肢の一つです。家の中に留まる場合は、斜面から離れた部屋や、2階以上の部屋へ移ってください。少しでも命を守る行動をとってください。



万が一、土石流が発生した場合は、土砂の流れる方向に対して直角に、できるだけ高い所へ避難することが、命を守ることにつながります。

夜の災害 暗い中での行動は危険 家の中での対策を万全に

夜の災害への備えとして、やっておきたい事は3つ。



・お風呂の水をためる

・携帯(スマホ)の充電

・ペットボトルを凍らせる



お風呂に水をためておくと、停電で断水時に何かと役立ちます。携帯(スマホ)は情報入手や連絡ツールに必須のため充電は満タンに。ペットボトルに水を入れ凍らせておくと、停電時は保冷剤の変わりになり、飲料水にもなります。凍らせる場合は、満タンではなく少し減らすと破裂防止になります。



また、メガネやスマートフォンといった生活必需品、災害避難時の行動に必要となるものは、就寝時に枕元においておくようにしましょう。雨戸を閉め、雨戸がない窓はカーテンを必ず閉めること。飛来物で窓が割れ、ガラスの破片や床に散乱したものを踏まないよう、スリッパやスニーカーも置いておくと安心です。



夜間の災害時は、明かりの確保も重要になります。その際、家の各所の取り出しやすい場所に、複数用意しておくことをお勧めします。おすすめは、登山時などに使用する長寿命でコンパクトに収納できるLEDヘッドライトです。両手が空くため、荷物をもったり、とっさの事態でも手が使えたりするので安心です。なお、ろうそくやライターなど火を使うものは、ガス漏れ時に火事の危険があります。これらの使用は安全が確認されるまで使用は控えましょう。



停電になると街路灯はもちろん、信号機もつかなくなります。その場所にとどまることによって命の危険にさらされない限り、むやみに避難所などへ移動することは避けましょう。やむを得ず避難や外出の必要がある際は、必ず明かりで足元を照らし、複数人で行動するなど単独での行動は避けるようにしてください。