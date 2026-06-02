サマー・スタイル・アワードの「新人類 ｉｎ ＫＡＮＳＡＩ＆ＲＯＯＫＩＥ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ ＣＵＰ西日本予選」が５月３１日、大阪府立男女共同参画・青少年センターで開催され、ビューティーフィットネスモデル・マスターズで澤田寛子さんが優勝を果たした。

パープルのコスチュームに身を包み、あでやかなポージングで頂点に立った。丸みを帯びたヒップ、くっきりと浮き出るハムストリングスがステージに立つまでの努力を物語る。「とにかく１位が欲しくて。絶対に勝ちたかった」。執念でつかみとった優勝の味をかみしめた。

サマー・スタイル・アワード初挑戦。昨年の１０月から弱点に向き合い続けた。「とにかく下半身のトレーニングを、ハムケツをメインで。とにかく頑張りました」。下半身のトレーニングは週２回。強度の高さに屈することなく自分自身と戦い続けた。

普段はフィットネスバーの店長を務めており、夜は仕事で汗を流す。そんな中、筋トレに励む従業員に刺激をもらいながら減量に打ち込んだ。今回は鶏胸肉、キノコ、トマトなどを煮込んだ無水カレーで減量。自分好みの工夫したメニューを駆使し、過去最高の８キロ減に成功して鍛えた肉体に磨きをかけた。

過酷な減量とトレーニングを経て、念願の優勝を手にした澤田さん。大会後は晴れやかな表情を浮かべて充実感をにじませた。