インスタグラム更新

女子ゴルフの小林光希（三徳商事）が1日、自身のインスタグラムを更新。約800万円の“新相棒”を紹介すると、ファンは羨望の眼差しを向けた。

黒のウェアに身を包んだ小林が、黒のボディーを光らせた高級車の隣で笑みを浮かべている。

自身のインスタグラムを1日に更新。「MID ALFA様から《Audi Q5 》車両提供して頂き、先週からAudi Q5でツアーを移動しています！」とし、メーカー希望小売価格787万円（税込）の高級SUV車を紹介した。

さらに「東京→福島→新潟 高速道路を走っていても車内の音が静かですし滑らかに走ってくれるので長距離移動でも疲れにくく快適に新潟まで移動することができました」などとつづると、ファンから様々な声が上がった。

「黒のアウディも黒の光希ちゃんもカッコいい」

「一流プロの証ですね 期待されている証拠」

「アウディが似合う素敵な女性だなぁ〜」

「美女と名車」

24歳の小林は、今季開幕戦のダイキンオーキッドレディスで3位、アクサレディス in 宮崎で4位タイ、富士フイルム・スタジオアリスでも5位タイに入るなど、メルセデス・ランキング、獲得賞金ともに13位につけている。



（THE ANSWER編集部）