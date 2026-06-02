人気コスプレーヤーの真中つぐが2日、自身のインスタグラムを更新。1st写真集「ハイレグ天国」の表紙を初披露した。

「『ハイレグ天国』表紙初公開」とつづり、布面積が極めて少ない衝撃的な黒いハイレグ水着姿で波打ち際で座ったショットをアップした。

さらに「『ハイレグ天国』ご予約本日までです」と、白いレオタード風のハイレグ衣装を添え、「オンラインサイン会、現場チェキ、生写真など特典あります」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「ヤバイ…」「天国はここにあったんですね」「こんな天国、見たことない」「素晴らしい」「Beautiful and sexy」「ゴージャス」「セクシーです」「セクシーでホレボレします」「超悩殺」「参りました」「表紙だけで、傑作の予感」などのコメントが寄せられている。

真中は神奈川県出身。14年からコスプレーヤーの活動を開始。「日本一競泳水着が似合うコスプレーヤー」と称されることもある。24年までは一般企業に勤務し広報なども務めた異例の経歴。1st写真集「ハイレグ天国」の6月発売も決定。身長169センチ。血液型A。