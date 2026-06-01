爆笑問題にもう一人メンバーを加えるとしたら誰がいい？――突拍子もない質問に、田中裕二が大真面目に挙げた名前は何とあの国民的人気俳優だった。2026年5月31日の「久保みねヒャダこじらせナイト」（フジテレビ系）は、4月11日の公開ライブで収録したトークを放送した。

大学時代、2人が仲の良かった友だちもいるが

ライブは久保ミツロウ（画家）、能町みね子（文筆家）、ヒャダイン（音楽クリエイター）のなんでもこじらせてしまう3人のトークイベント。この日のゲストは爆笑問題の田中裕二だった。久保が「もし爆笑問題が3人でいこうとなって、だれか一人入れなくてはとなったら、だれ呼ぶ？」と無茶ぶりすると――。

「もう一人入れる？ 全然考えたことないっすけどね」と言いながら、さんざん考えた末に田中が挙げたのは、大学時代に田中や太田と仲の良かったお笑い好きの友だちだった。久保は「知らない人が出てきた」とちょっと拍子抜け。すると、田中はこんなことを言い出したのだ。

太田が突っ込まれぱなしの「親友」？

「いまの芸能界の人で入れるつったら」と思わせぶりにあたりを見回し、出した名前はなんと「キムタクしか考えられないね」。ステージの久保もヒャダインも会場も「エエーッ！」とのけぞり、なんで木村拓哉なのかと田中の顔をのぞき込む。

「太田が親友なんでね。と、（太田は）言ってるんですけど、まあ、キムタクが突っ込むんですよ、太田に。いい感じに」という。太田とキムタクが親友というのも初耳なら、そのキムタクに太田は突っ込まれっぱなしというのも面白い。お笑いバラエティーの特別番組で、トリオ爆笑問題とか太田＆キムタクなんていう企画もあり？

（シニアエディター 関口一喜）