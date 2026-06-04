札幌・中央警察署は2026年6月3日、札幌市西区に住む配達業の男（35）を暴行の疑いで逮捕しました。男は5月7日、午後9時半ごろ、札幌市中央区にある共同住宅の玄関前で女性（20代）の足を引っ張るなどして靴を脱がせた暴行の疑いが持たれています。警察によりますと、帰宅途中だった女性が面識のない男から「彼女がその靴を欲しがっている。5万円を出すから（現金と靴を）交換してほしい」と話しかけられ、女性が断ると、男は「せめ