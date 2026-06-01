傘下3Aオクラホマシティで先発出場

怪我人が相次ぐ米大リーグ・ドジャースに朗報がもたらされた。負傷者リスト（IL）入りしているトミー・エドマン内野手が5月31日（日本時間6月1日）、ドジャース傘下3Aのオクラホマシティ・コメッツで今季初ホームランを放った。現地ファンも大喜びで復帰を心待ちにしている。

シュガーランド・スペースカウボーイズ戦に「2番・中堅」で出場したエドマンは、6回無死一塁から、相手右腕の真ん中低めのカーブを捉え、右翼スタンドへと運ぶ2ラン。今季初のサク越えで復調をアピールした。

内外野を守り、スイッチヒッターでもある31歳のエドマンは、昨季は故障に苦しみながらも97試合に出場し13本塁打。昨年11月に右足首の手術を受けており、今季は開幕からIL入りしていた。

コメッツ公式Xが「トミー・エドマン、2026年初のホームラン」として動画を投稿すると、現地ファンから歓喜の声が届いた。

「やったー！」

「TOMMY TANKS！」

「これが恋しかった」

「今すぐ俺のGOATを昇格させてくれ」

「怪物がもうすぐ帰ってくるぞ」

ドジャースは、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が左腹斜筋、テオスカー・ヘルナンデス外野手が左太ももを痛めてIL入りするなど怪我人が続出中。ユーティリティープレーヤーであるエドマンの復帰に期待が高まっている。



（THE ANSWER編集部）