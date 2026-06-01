ローソン、ちゅるちゅる麺が暑い夏におすすめ! 「冷し麺」ちゃんぽん&うどんを紹介
ローソンは5月26日より、夏におすすめの冷し麺「1食分の野菜冷しちゃんぽん」と「特盛!冷し鶏天タルタルうどん」の2品を、全国の「ローソン」にて販売している。
ローソン「1食分の野菜冷しちゃんぽん」(559円)
「1食分の野菜冷しちゃんぽん」(559円)は、豚と鶏で炊きだした白湯ガラスープにアサリエキスを加えた、旨みとコクのあるちゃんぽんスープに、国産小麦粉を使用したのど越しの良い麺と、1食分の野菜がたっぷり入った冷しちゃんぽん。
ローソン「特盛!冷し鶏天タルタルうどん」(646円)
また、国産小麦粉を使用したもっちり食感のうどんを、通常の約1.5倍で盛付けたボリューム満点の冷しうどん「特盛!冷し鶏天タルタルうどん」(646円)も登場。鶏天とタルタルソースがのった、特盛仕様となっている。
ローソン「温・冷 気分で選べる!半熟玉子ぶっかけうどん」(538円)
このほか、国産小麦粉使用のもっちり食感のうどんに人気具材の半熟玉子、ネギ、天かすをトッピングした「温・冷 気分で選べる!半熟玉子ぶっかけうどん」(538円)もラインアップされており、こちらは、温めても冷たくても美味しく食べらるメニューとなっている。
※画像はすべてイメージ。
※一部の商品は、近畿・沖縄エリアのローソンおよびナチュラルローソンで発売されない。
ローソン「1食分の野菜冷しちゃんぽん」(559円)
「1食分の野菜冷しちゃんぽん」(559円)は、豚と鶏で炊きだした白湯ガラスープにアサリエキスを加えた、旨みとコクのあるちゃんぽんスープに、国産小麦粉を使用したのど越しの良い麺と、1食分の野菜がたっぷり入った冷しちゃんぽん。
また、国産小麦粉を使用したもっちり食感のうどんを、通常の約1.5倍で盛付けたボリューム満点の冷しうどん「特盛!冷し鶏天タルタルうどん」(646円)も登場。鶏天とタルタルソースがのった、特盛仕様となっている。
ローソン「温・冷 気分で選べる!半熟玉子ぶっかけうどん」(538円)
このほか、国産小麦粉使用のもっちり食感のうどんに人気具材の半熟玉子、ネギ、天かすをトッピングした「温・冷 気分で選べる!半熟玉子ぶっかけうどん」(538円)もラインアップされており、こちらは、温めても冷たくても美味しく食べらるメニューとなっている。
※画像はすべてイメージ。
※一部の商品は、近畿・沖縄エリアのローソンおよびナチュラルローソンで発売されない。