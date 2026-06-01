ｎｍｓ ホールディングス<2162.T>はストップ高の水準となる前営業日比８０円高の４７１円でカイ気配となっている。ワールドホールディングス<2429.T>は前週末５月２９日の取引終了後、持ち分法適用関連会社であるｎｍｓに対し完全子会社化を目的とするＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ＴＯＢ価格の１株５４０円にサヤ寄せする動きを見せている。



買付予定数の下限は６４８万８００株で、上限は設定しない。買付期間は６月１日から７月１０日まで。ｎｍｓは賛同の意見を表明しつつ、応募については株主の判断に委ねると決議した。ＴＯＢが成立した場合、ｎｍｓは所定の手続きを経て上場廃止となる見込み。ワールドＨＤグループの信用力及び資金調達力を背景に、金融機関からのｎｍｓに対する与信の安定化を図る。同時に人材ビジネス事業で西日本エリアを中心に展開するワールドＨＤと東日本エリアに強みを有するｎｍｓの拠点網・商圏を相互に連携させ、国内を網羅的にカバーする拠点体制の構築を目指す。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS