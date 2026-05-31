「もう少し長くプレーできれば良かった」約３か月半ぶり実戦復帰の遠藤航が吐露。W杯へ「しっかりコンディションを上げていければ」
約３か月半ぶりの実戦となった。
森保一監督が率いる日本代表は５月31日、キリンチャレンジカップでアイスランド代表と国立競技場で対戦。なかなか得点を奪えずにいたなか、87分に小川航基のヘッド弾で均衡を破り、そのまま１−０で勝利した。
２月中旬に左足首を負傷して手術を受けて以降、離脱が続いていた遠藤航は、プレミアリーグ最終節でベンチ入りし、戦線に復帰。出番はなかったが、このアイスランド戦ではスタメン出場。前半のみのプレーで、久しぶりにピッチで躍動する姿が見られた。
試合後のフラッシュインタビューでは、「後半、特にメンバーを入れ替えたなかでも、しっかりと最後まで押し込んで、システムも変えたりもしましたけど、最後は守ってくる相手に対して、１点、こじ開けられたのは良かった」と振り返る。
一方で「前半はけっこう相手も落ちて、ボールを動かすシーンがあったので、そこをどこまで自分たちも合わせてプレッシャーをかけに行くのかは、もう少しはっきりしたかった。攻撃も少し停滞したところもあったと思うので、そこは次に向けて修正していけるところ」と課題も挙げた。
また自身の状態にも言及。「コンディション的には自分なりに、ここまでしっかりと整えてやってきたつもりなので、それを出したいところはあった。でも、もう少し長くプレーできれば良かった」と語った。
森保ジャパンは６月15日にワールドカップの初戦でオランダ代表と相まみえる。33歳のMFは「あと２週間ぐらいあるので、しっかりコンディションを上げていければ」と本番を見据えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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森保一監督が率いる日本代表は５月31日、キリンチャレンジカップでアイスランド代表と国立競技場で対戦。なかなか得点を奪えずにいたなか、87分に小川航基のヘッド弾で均衡を破り、そのまま１−０で勝利した。
２月中旬に左足首を負傷して手術を受けて以降、離脱が続いていた遠藤航は、プレミアリーグ最終節でベンチ入りし、戦線に復帰。出番はなかったが、このアイスランド戦ではスタメン出場。前半のみのプレーで、久しぶりにピッチで躍動する姿が見られた。
一方で「前半はけっこう相手も落ちて、ボールを動かすシーンがあったので、そこをどこまで自分たちも合わせてプレッシャーをかけに行くのかは、もう少しはっきりしたかった。攻撃も少し停滞したところもあったと思うので、そこは次に向けて修正していけるところ」と課題も挙げた。
また自身の状態にも言及。「コンディション的には自分なりに、ここまでしっかりと整えてやってきたつもりなので、それを出したいところはあった。でも、もう少し長くプレーできれば良かった」と語った。
森保ジャパンは６月15日にワールドカップの初戦でオランダ代表と相まみえる。33歳のMFは「あと２週間ぐらいあるので、しっかりコンディションを上げていければ」と本番を見据えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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