「もう少し長くプレーできれば良かった」約３か月半ぶり実戦復帰の遠藤航が吐露。W杯へ「しっかりコンディションを上げていければ」

「もう少し長くプレーできれば良かった」約３か月半ぶり実戦復帰の遠藤航が吐露。W杯へ「しっかりコンディションを上げていければ」