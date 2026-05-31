生まれた時から目がパッチリとした端正な顔立ちを誇り、高校時代には韓国の大手芸能事務所からスカウトされたという驚異の経歴を持つイケメンカフェ店員の写真が公開され、スタジオから絶賛の声が上がった。

【映像】高校時代の写真＆現在の姿

5月31日放送の『ななにー地下ABEMA』の企画「今SNSでバズりまくりのイケメン＆美女の正体は！？ 意外な職業大告白＆プライベートも見せちゃうぞSP」第6弾に登場したのは、大阪のカフェ「cafe BPM」に勤務するカズキさん（25）。現在はTikTokでの累計再生数が1800万回を超えるなどネット上で絶大な人気を誇るカズキさんだが、番組内ではその端正なビジュアルのルーツを紐解くべく、幼少期や学生時代の写真が次々と紹介された。

最初に公開された赤ちゃんの頃の写真では、生まれた時から目がパッチリとしており、すでにイケメンの風格が漂う姿に出演者たちも納得の表情。母親の輝子さんによると、小学校に入る前から女の子にちょっかいを出されることが多く、自宅にはもらったラブレターを入れる専用の箱が用意されていたという。さらに、高校3年生の文化祭でBTSの「DNA」を披露した際のステージ写真や動画が映し出されると、ピンチヒッターとして出演していた高橋成美から「うわぁー、爽やか」と感嘆の声が漏れた。この文化祭動画はYouTubeで509万回再生を突破して地元の新聞に取り上げられるほどの社会現象となり、その後に出演したダンスイベントの終了後には、韓国の大手芸能事務所2社のスカウトマンから直接名刺を渡されてオファーを受けるという前代未聞の伝説へ繋がっていった。