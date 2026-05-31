Èô¤Ð¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¼ê¤ò»È¤¤²á¤®!? ½÷»Ò¥×¥í¤ÎÎ¾¼ê¥¿¥ª¥ëÁÇ¿¶¤ê¤¬¸ú²ÌÈ´·²¡Ú»Í¤Î¸Þ¤Î¸À¤ï¤º¿¶¤êÝæ¤ì¡Û
2024Ç¯¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¾åÅÄÅí»Ò¤ä25Ç¯¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Æ£ËÜ°¦ºÚ¡¢ÀéÅÄË¨²Ö¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àÄÔÂ¼¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¥×¥í¥³¡¼¥Á¤ÎÄÔÂ¼ÌÀ»Ö»á¡£º£²ó¤Ï¼êÂÇ¤Á¤¬Ä¾¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥ê¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÎ¾¼ê¥¿¥ª¥ëÁÇ¿¶¤ê¡ÛÎ¾¼ê¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ÎÃ¼¤ò»ý¤Ã¤ÆÉý¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¥´¥ë¥Õ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ò¼ê¤Ç»ý¤Á¡¢¼ê¤Ç¿¶¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¼ê¤Î»È¤¤Êý¤¬¥´¥ë¥Õ¾åÃ£¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°ÍýÏÀ¤Ç¡Ö¼êÂÇ¤Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤â¡Ö¼ê¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë»È¤¦¤â¤Î¡×¤È²¿ÅÙ¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï²¼È¾¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎ´´¤ò»È¤Ã¤¿ÂÀ¤¤¼´¤³¤½¤¬¡¢Èôµ÷Î¥¤È¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö²¼È¾¿È¼çÆ³¤Ç¿¶¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖÂÎ´´¤ò»È¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ü¥¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬À¸¤Ç¤¹¤éÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤ë»þ¡¢¥Ü¥¯¤Ïµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤À¤«¤é¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡È³Ú¡É¤ËÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤³¤½¡¢¥´¥ë¥Õ¤¬¾åÃ£¤·¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëÎý½¬Ë¡¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ä¡¢¼ê¼ó¤ò¤³¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÎý½¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎý½¬¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë1Ëç¤À¤±¡£Éý¤Î¶¹¤¤Â¦¤ÎÃ¼¤ò¡¢¥Ü¡¼¥ë1¸ÄÊ¬¤Û¤É´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤ÆÎ¾¼ê¤Ç°®¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¥¯¥é¥Ö¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼¡¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£¡ ¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¡¢Î¾¼ê¤ÎÉý¡ÊºÇ½é¤Ëºî¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë1¸ÄÊ¬¤Î´Ö³Ö¡Ë¤òÀäÂÐ¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤¢ ±¦¼ê¼ó¤Èº¸¼ê¼ó¤ò¾ï¤ËÊ¿¹Ô¤ËÊÝ¤Ä¡Ê¼ê¼ó¤ò¤³¤Í¤Ê¤¤¡Ë£ Î¾¥Ò¥¸¤ò¾ï¤ËÂÎ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¯¤ º¸¥µ¥¤¥É¤Ç²»¤òÌÄ¤é¤¹¡Êº¸¼ª¤Ç²»¤òÊ¹¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¤³¤Î4¤Ä¤ò¼é¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²¼È¾¿È¼çÆ³¤ÇÂÎ´´¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ê¤ò»È¤¤²á¤®¤¿¤ê¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¼êÂÇ¤Á¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î4¤Ä¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥¥Ä¤¤Îý½¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³Ú¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢Îý½¬¤ÎºÇ¸å¤Ë¤³¤Î¥¿¥ª¥ëÁÇ¿¶¤ê¤ò100ËÜ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢Èè¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò°®¤Ã¤¿Î¾¼ê¤ÎÉý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÉý¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤é¡¢¼ê¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç´Ö³Ö¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¼êÂÇ¤Á¤ä¼ê¼ó¤ò¤³¤Í¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¯¥»¤òÄ¾¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÎý½¬°Ê¾å¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Î¾¼ê¤ÎÉý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥Ü¥¯¤Î¸À¤¦¡È³Ú¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¡É¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼ê¤Ç¾å¤²¤Æ¡¢¼ê¤ÇÊÖ¤¹¡½¡½¤½¤ó¤Ê³Ú¤ÊÂÇ¤ÁÊý¤ËÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢³Ú¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤Ï¡¢ÂÎ´´¤¬»È¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²¼È¾¿È¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ºÇ½é¤Ë100ËÜ¿¶¤é¤»¤¿ÍâÆü¤Ï¡¢Îã³°¤Ê¤¯Á´°÷¤¬¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢¥Ü¥¯¤È¾åÅÄÅí»Ò¥×¥í¤¬¡¢¸Î¡¦¹ÓÀîÇîÀèÀ¸¤«¤é½é¤á¤Æ¥é¥¦¥ó¥É¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ÍâÆü¤â¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9¥Û¡¼¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¥£¡¼¥¤¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ÇÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Ò¤È¸ÆµÛ¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³ÁÇ¿¶¤ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£°ìÅÙÂç¤¤¯Â©¤òµÛ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÂ©¤ò»ß¤á¤¿¤Þ¤ÞÏ¢Â³ÁÇ¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¡£³Î¤«¾åÅÄ¥×¥í¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï7²ó¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë²ó¿ô¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â11²ó¤¬¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢¼ê¤äÏÓ¤ò´Þ¤à¾åÈ¾¿È¤ÎÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤¬¾Ã¤¨¡¢²¼È¾¿È¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹ÓÀîÀèÀ¸¤Î°ìÈÖÄï»Ò¤Ç¤¢¤ë²¦Äç¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ò¤È¸ÆµÛ¤Ç30²ó¡¢¤½¤ì¤ò10¥»¥Ã¥È¡¢¹ç·×300²ó¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤¿Îý½¬¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¤Ò¤È¸ÆµÛÏ¢Â³ÁÇ¿¶¤ê¡×¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¼È¾¿È¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºî¤ê¡¢ÂÎ´´¤ò»È¤¦¡£¼ê¤ò»È¤Ã¤¿¡È³Ú¤Ê¥´¥ë¥Õ¡É¤ËÆ¨¤²¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÍâÆü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¶ÚÆùÄË¤¬¡¢¤½¤Î¾Úµò¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ê¤ÏÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë°¤µ¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£¥¿¥ª¥ë¤ò°®¤Ã¤¿Î¾¼ê¤ÎÉý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¾¼ê¤¬¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼ê¾å¤²¤ä¼êÂÇ¤Á¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¤¬¾åÃ£¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö¥Ö¥ó¥Ã¡×¤È¤¤¤¦É÷¤òÀÚ¤ë²»¤òº¸¼ª¤ÇÊ¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£¢£ÄÔÂ¼ÌÀ»Ö¤Ä¤¸¤à¤é¡¦¤Ï¤ë¤æ¤¡¿1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¾åÅÄÅí»Ò¤é¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤ÏÀéÅÄË¨²Ö¤ÈÆ£ËÜ°¦ºÚ¤ò¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ²¦Äç¼£¤Ë¡Ö°ìËÜÂÂÇË¡¡×¤ò»ØÆ³¤·¤¿¹ÓÀîÇî»á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¤½¤ÎÎý½¬Ë¡¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¥´¥ë¥Õ¤Î»ØÆ³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡Ê¤Ï¤¸¤á¡Ë¥Ó¥ë¥³¡¼¥È½êÂ°¡£¢¨¡Ø¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡¦¥Ó¥å¡¼¡Ù926¹æ¤è¤êÈ´¿è¤·¡¢²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ ¡ü¥Þ¥¥í¥¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø¸½ÂåºÇ¶¯¥¹¥¤¥ó¥¬¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¤«¤éº¸ÂÇ¤Á½Ð¤·¥É¥ê¥ë¡Ù¤Ç¿¿»÷¤Ç¤¤ë¡ÚÍ¥¾¡¼Ô¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡Û¡Ù¤ò¾Ü¤·¤¯ÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÛÄÔÂ¼¤Î°¦Äï»Ò¡¦Æ£ËÜ°¦ºÚ¤ÏÂÎ¤ò²ó¤·¤Æ240¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤¹
·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤Ï¤Ê¤¼¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡©¡¡¡Ø±¦¥Ù¥¿Â¡Ù¡õ¡Ø°ú¤¯º¸Â¡Ù¤¬¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ëµ»½Ñ
¸½ÂåºÇ¶¯¥Þ¥¥í¥¤¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¤«¤éº¸ÂÇ¤Á½Ð¤·¥É¥ê¥ë¡Ù¤Ç¿¿»÷¤Ç¤¤ë
40ËÜ¤ÎºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤òÅ°ÄìÉ¾²Á¡¡Èô¤Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡ÈÁ´ÂÎ¡É¤·¤Ê¤ê¤òÁª¤Ü¤¦
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÔÎè²Ú¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤¤¿¤é¡Ä
¡ÚÎ¾¼ê¥¿¥ª¥ëÁÇ¿¶¤ê¡ÛÎ¾¼ê¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ÎÃ¼¤ò»ý¤Ã¤ÆÉý¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¥´¥ë¥Õ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ò¼ê¤Ç»ý¤Á¡¢¼ê¤Ç¿¶¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¼ê¤Î»È¤¤Êý¤¬¥´¥ë¥Õ¾åÃ£¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°ÍýÏÀ¤Ç¡Ö¼êÂÇ¤Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤â¡Ö¼ê¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë»È¤¦¤â¤Î¡×¤È²¿ÅÙ¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï²¼È¾¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎ´´¤ò»È¤Ã¤¿ÂÀ¤¤¼´¤³¤½¤¬¡¢Èôµ÷Î¥¤È¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö²¼È¾¿È¼çÆ³¤Ç¿¶¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖÂÎ´´¤ò»È¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ü¥¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬À¸¤Ç¤¹¤éÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤ë»þ¡¢¥Ü¥¯¤Ïµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤À¤«¤é¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡È³Ú¡É¤ËÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤³¤½¡¢¥´¥ë¥Õ¤¬¾åÃ£¤·¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëÎý½¬Ë¡¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ä¡¢¼ê¼ó¤ò¤³¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÎý½¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎý½¬¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë1Ëç¤À¤±¡£Éý¤Î¶¹¤¤Â¦¤ÎÃ¼¤ò¡¢¥Ü¡¼¥ë1¸ÄÊ¬¤Û¤É´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤ÆÎ¾¼ê¤Ç°®¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¥¯¥é¥Ö¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼¡¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£¡ ¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¡¢Î¾¼ê¤ÎÉý¡ÊºÇ½é¤Ëºî¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë1¸ÄÊ¬¤Î´Ö³Ö¡Ë¤òÀäÂÐ¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤¢ ±¦¼ê¼ó¤Èº¸¼ê¼ó¤ò¾ï¤ËÊ¿¹Ô¤ËÊÝ¤Ä¡Ê¼ê¼ó¤ò¤³¤Í¤Ê¤¤¡Ë£ Î¾¥Ò¥¸¤ò¾ï¤ËÂÎ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¯¤ º¸¥µ¥¤¥É¤Ç²»¤òÌÄ¤é¤¹¡Êº¸¼ª¤Ç²»¤òÊ¹¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë¤³¤Î4¤Ä¤ò¼é¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²¼È¾¿È¼çÆ³¤ÇÂÎ´´¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ê¤ò»È¤¤²á¤®¤¿¤ê¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¼êÂÇ¤Á¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î4¤Ä¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥¥Ä¤¤Îý½¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³Ú¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢Îý½¬¤ÎºÇ¸å¤Ë¤³¤Î¥¿¥ª¥ëÁÇ¿¶¤ê¤ò100ËÜ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢Èè¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò°®¤Ã¤¿Î¾¼ê¤ÎÉý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÉý¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤é¡¢¼ê¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç´Ö³Ö¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¼êÂÇ¤Á¤ä¼ê¼ó¤ò¤³¤Í¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¯¥»¤òÄ¾¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÎý½¬°Ê¾å¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Î¾¼ê¤ÎÉý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥Ü¥¯¤Î¸À¤¦¡È³Ú¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¡É¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼ê¤Ç¾å¤²¤Æ¡¢¼ê¤ÇÊÖ¤¹¡½¡½¤½¤ó¤Ê³Ú¤ÊÂÇ¤ÁÊý¤ËÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢³Ú¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤Ï¡¢ÂÎ´´¤¬»È¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²¼È¾¿È¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ºÇ½é¤Ë100ËÜ¿¶¤é¤»¤¿ÍâÆü¤Ï¡¢Îã³°¤Ê¤¯Á´°÷¤¬¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢¥Ü¥¯¤È¾åÅÄÅí»Ò¥×¥í¤¬¡¢¸Î¡¦¹ÓÀîÇîÀèÀ¸¤«¤é½é¤á¤Æ¥é¥¦¥ó¥É¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ÍâÆü¤â¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9¥Û¡¼¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¥£¡¼¥¤¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ÇÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Ò¤È¸ÆµÛ¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³ÁÇ¿¶¤ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£°ìÅÙÂç¤¤¯Â©¤òµÛ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÂ©¤ò»ß¤á¤¿¤Þ¤ÞÏ¢Â³ÁÇ¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¡£³Î¤«¾åÅÄ¥×¥í¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï7²ó¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë²ó¿ô¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â11²ó¤¬¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢¼ê¤äÏÓ¤ò´Þ¤à¾åÈ¾¿È¤ÎÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤¬¾Ã¤¨¡¢²¼È¾¿È¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹ÓÀîÀèÀ¸¤Î°ìÈÖÄï»Ò¤Ç¤¢¤ë²¦Äç¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ò¤È¸ÆµÛ¤Ç30²ó¡¢¤½¤ì¤ò10¥»¥Ã¥È¡¢¹ç·×300²ó¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤¿Îý½¬¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¤Ò¤È¸ÆµÛÏ¢Â³ÁÇ¿¶¤ê¡×¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¼È¾¿È¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºî¤ê¡¢ÂÎ´´¤ò»È¤¦¡£¼ê¤ò»È¤Ã¤¿¡È³Ú¤Ê¥´¥ë¥Õ¡É¤ËÆ¨¤²¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÍâÆü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¶ÚÆùÄË¤¬¡¢¤½¤Î¾Úµò¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ê¤ÏÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë°¤µ¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£¥¿¥ª¥ë¤ò°®¤Ã¤¿Î¾¼ê¤ÎÉý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¾¼ê¤¬¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼ê¾å¤²¤ä¼êÂÇ¤Á¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¤¬¾åÃ£¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö¥Ö¥ó¥Ã¡×¤È¤¤¤¦É÷¤òÀÚ¤ë²»¤òº¸¼ª¤ÇÊ¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£¢£ÄÔÂ¼ÌÀ»Ö¤Ä¤¸¤à¤é¡¦¤Ï¤ë¤æ¤¡¿1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¾åÅÄÅí»Ò¤é¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤ÏÀéÅÄË¨²Ö¤ÈÆ£ËÜ°¦ºÚ¤ò¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ²¦Äç¼£¤Ë¡Ö°ìËÜÂÂÇË¡¡×¤ò»ØÆ³¤·¤¿¹ÓÀîÇî»á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¤½¤ÎÎý½¬Ë¡¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¥´¥ë¥Õ¤Î»ØÆ³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡Ê¤Ï¤¸¤á¡Ë¥Ó¥ë¥³¡¼¥È½êÂ°¡£¢¨¡Ø¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡¦¥Ó¥å¡¼¡Ù926¹æ¤è¤êÈ´¿è¤·¡¢²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ ¡ü¥Þ¥¥í¥¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø¸½ÂåºÇ¶¯¥¹¥¤¥ó¥¬¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¤«¤éº¸ÂÇ¤Á½Ð¤·¥É¥ê¥ë¡Ù¤Ç¿¿»÷¤Ç¤¤ë¡ÚÍ¥¾¡¼Ô¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡Û¡Ù¤ò¾Ü¤·¤¯ÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÛÄÔÂ¼¤Î°¦Äï»Ò¡¦Æ£ËÜ°¦ºÚ¤ÏÂÎ¤ò²ó¤·¤Æ240¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤¹
·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤Ï¤Ê¤¼¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡©¡¡¡Ø±¦¥Ù¥¿Â¡Ù¡õ¡Ø°ú¤¯º¸Â¡Ù¤¬¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ëµ»½Ñ
¸½ÂåºÇ¶¯¥Þ¥¥í¥¤¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¤«¤éº¸ÂÇ¤Á½Ð¤·¥É¥ê¥ë¡Ù¤Ç¿¿»÷¤Ç¤¤ë
40ËÜ¤ÎºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤òÅ°ÄìÉ¾²Á¡¡Èô¤Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡ÈÁ´ÂÎ¡É¤·¤Ê¤ê¤òÁª¤Ü¤¦
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÔÎè²Ú¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤¤¿¤é¡Ä