松山英樹は首位に3打差5位で最終日へ 中島啓太27位、金谷拓実65位、久常涼72位
＜チャールズ・シュワブチャレンジ 3日目◇30日◇コロニアルCC（テキサス州）◇7289ヤード・パー70＞米国男子ツアーは第3ラウンドが終了した。トータル12アンダー・単独首位にエリック・コールが立ち、1打差2位にライアン・ジェラルド、2打差3位タイにJ.J.スポーン、マック・マイズナー（いずれも米国）が続く。
〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖
日本勢は4人が決勝ラウンドに進出している。2位で迎えた松山英樹は、1バーディ・1ボギーの「70」で回り、トータル9アンダーで首位と3打差の5位タイで最終ラウンドに進んだ。その他、中島啓太がトータル4アンダー・27位タイ、金谷拓実がトータル1オーバー・65位タイ、久常涼がトータル3オーバー・72位タイにつけている。賞金総額は990万ドル（約15億6420万円）、優勝者は178万2000ドル（約2億8300万円）を獲得する。
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