【誤用が多すぎるワード】「幸いです」の使い方を間違っていませんか？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「幸いです」は難しい

メールを丁寧に書こうとするあまり、敬語が多すぎたり、説明が冗長だったりして本来伝えるべきことが相手に届かない。

そんな本末転倒な状況に陥っているケースをよく見かけます。

その一つが、「幸いです」という言葉の使い方です。

確かに「幸いです」は、相手に含みを持たせた、奥ゆかしく丁寧な表現に聞こえます。

ところが、この丁寧さが仇となることもあるのです。

絶対に使っちゃダメなときは？

最も危ういのが、絶対に守ってもらわなければならない「期限」に対して、この言葉を使ってしまうケースです。

「◯日までにご回答いただけますと、幸いです」

このように書かれた相手はどう受け取るでしょうか。

「ご感想をいただけますと幸いです」というような、いわば「お願い（I hope）」の文脈であれば問題ありません。

しかし、その期日を過ぎたら双方が困るような重要な案件において、「幸い」どころではないはずです。

「幸いです」と書かれてあると、受け手には「もしかしたら、少し遅れても大丈夫なのかな？」という甘えや、わずかな隙を与えてしまうことにもなりかねません。

曖昧さで困らせないように

期日があるなら、「◯日までにご回答をお願いいたします」や、シンプルに「期日：◯日まで」と明記する。

実は、こちらの方がよほど相手に対して丁寧です。

なぜなら、相手は「いつまでに何をすべきか」を迷わずに判断できるからです。

曖昧な表現で相手を迷わせたり、後から「まだですか？」と催促する手間を発生させたりすることこそ、相手の時間を奪う失礼な行為と言えるのではないでしょうか。

私たちは、用事があるからメールをしています。

まずは、こちらの伝えたいことが「確実に伝わること」が最優先。

それを丁寧な言葉で包むのは、その次。

われわれビジネスパーソンが覚えておきたい、基本の気づかいです。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。