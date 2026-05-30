福岡の新ユニフォームにファン注目「デザインがガラリと変わった」「オシャレ」「これは買う」
アビスパ福岡は30日、2026-27シーズンに着用するユニフォームのデザインを発表した。販売の詳細に関しては後日、改めて告知するという。
クラブはデザインコンセプトについて公式サイトで「原点を見つめ直し、ここから共に。日常に寄り添う一着」とし、以下のように紹介している。
「アビスパ福岡のベースであるネイビー。その深みをシンプルに表現した濃淡のストライプをベースとしました」
「襟と袖には、蜂をモチーフにした幾何学模様をアクセントとして配置。クラシカルでありながらスタイリッシュな佇まいは、ピッチの上だけでなく、サポーターのみなさまの日常に自然と溶け込むデザインを目指したものです」
「そして今回、象徴的なデザインとしてクラブの原点である『藤枝ブルックス』をイメージした藤色を襟の下地に取り入れました」
「あえて主張しすぎないアクセントとしたのは、私たちが今一度原点を静かに見つめ直し、地に足をつけ、一歩ずつ誠実に進んでいくという決意を込めました」
「飾らないシンプルさと、内に秘めた歩みの軌跡。 どんな時もクラブを支えてくださるみなさまの日常のそばに、いつも寄り添う一着であれることを願っています」
クラブ公式X(@AvispaF)には「かっこいい」「オシャレ」「可愛い」「デザインがガラリと変わった」「求めてたシンプル襟付きデザイン良き!」「これは買う」と好評の声が届いた。
クラブはデザインコンセプトについて公式サイトで「原点を見つめ直し、ここから共に。日常に寄り添う一着」とし、以下のように紹介している。
「アビスパ福岡のベースであるネイビー。その深みをシンプルに表現した濃淡のストライプをベースとしました」
「襟と袖には、蜂をモチーフにした幾何学模様をアクセントとして配置。クラシカルでありながらスタイリッシュな佇まいは、ピッチの上だけでなく、サポーターのみなさまの日常に自然と溶け込むデザインを目指したものです」
「あえて主張しすぎないアクセントとしたのは、私たちが今一度原点を静かに見つめ直し、地に足をつけ、一歩ずつ誠実に進んでいくという決意を込めました」
「飾らないシンプルさと、内に秘めた歩みの軌跡。 どんな時もクラブを支えてくださるみなさまの日常のそばに、いつも寄り添う一着であれることを願っています」
クラブ公式X(@AvispaF)には「かっこいい」「オシャレ」「可愛い」「デザインがガラリと変わった」「求めてたシンプル襟付きデザイン良き!」「これは買う」と好評の声が届いた。
---------------------------— アビスパ福岡【公式】 (@AvispaF) May 30, 2026
2026/27 SEASON
AUTHENTIC UNIFORM
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ユニフォームデザイン決定‼️
新たなユニフォームで
2026/27シーズンを熱く熱く戦います
デザインコンセプト・詳細はhttps://t.co/8k8frjBWR6#アビスパ福岡 pic.twitter.com/qTP1JpyX80